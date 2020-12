Détails embarrassants sur la relation entre Lindsey Vonn et PK Subban

C’était un jumelage athlétique!

PK Subban et la skieuse olympique américaine Lindsey Vonn se sont fiancées en août 2019. Le couple a d’abord confirmé qu’ils sortaient ensemble lorsqu’ils ont foulé le tapis rouge ensemble aux CMT Awards 2018.

Malheureusement, on dirait que Vonn et Subban l’ont arrêté après près de trois ans ensemble.

Vonn a révélé la nouvelle dans un post Instagram, écrivant: «Au cours des 3 dernières années, PK et moi avons vécu des moments incroyables ensemble. C’est un homme gentil, bon et quelqu’un que je respecte beaucoup. Cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé d’aller de l’avant séparément. Nous resterons toujours amis et nous nous aimerons énormément. »

Tous les détails sur la relation entre Lindsey Vonn et PK Subban:

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur l’ancien couple, y compris ce que Vonn avait à dire sur le début de 2021 avec une «table rase».

Ils ont été signalés pour la première fois comme un article en avril 2018.

Terez Owens a été le premier à appeler le nouveau couple lorsqu’il a mentionné que Vonn assistait à de nombreux matchs de Subban.

Vonn et Subban n’ont pas commenté à l’époque. Ils ont également été vus ensemble à un match éliminatoire des Red Sox et des Celtics.

Ils ont présenté beaucoup de PDA aux CMT Awards 2018.

Un spectateur de la cérémonie de remise des prix a révélé: «Ils ont tenu les mains sur le tapis et quand ils ne l’étaient pas, il avait sa main sur le bas de son dos et elle lui donnait des yeux de chiot.

Vonn ex est le pro de golf Tiger Woods.

Le couple est sorti ensemble pendant trois ans avant de se séparer en 2015.

Suite à sa relation avec Woods, Vonn a fréquenté l’entraîneur adjoint des Los Angeles Rams Kenan Smith pendant un an avant de rompre en novembre 2017. De son côté, Subban a gardé sa vie amoureuse antérieure très privée.

Subban a laissé entendre qu’il était intéressé par Lindsey en 2017.

Lors d’une interview aux ESPY Awards 2017, il a déclaré: « Il fait plus chaud dehors que Lindsey Vonn ne le regarde aujourd’hui, ce qui est plutôt chaud. »

Vonn a fait un drôle de discours sur les relations alors qu’elle présentait aux CMT Awards 2018.

«Quand tu es une célébrité, tout le monde essaie toujours de savoir avec qui tu sors… Est-ce que quelqu’un sait avec qui je sors? elle a demandé à la foule.

« Je vais être franc et avouer qui a vraiment mon cœur et qui a mon cœur depuis que j’ai 10 ans: les Backstreet Boys! »

Eh bien, elle nous a trompés.

Vonn et Subban se sont fiancés en 2019.

Le 26 août 2019, Vonn et Subban ont foulé le tapis rouge aux MTV Video Music Awards, et l’ancienne skieuse olympique avait un nouveau bling sur son annulaire gauche à montrer.

La bague émeraude comportait une grande pierre rectangulaire sertie d’une fine bande d’argent. Le vert est spécial pour tous les deux – c’est la couleur préférée de Lindsey et l’émeraude est la pierre de naissance de Subban.

Les athlètes se sont tous les deux proposés.

En décembre 2019, Vonn a révélé qu’elle avait également proposé à Subban.

Bien que Subban ait été la première à proposer, Vonn a déclaré sur sa page Instagram qu’elle « a rendu la pareille et a demandé à PK de m’épouser … et il a dit oui. aussi et c’est ce que PK mérite. »

Le couple a décidé de démissionner en 2020.

Subban s’est rendu sur Instagram pour révéler la triste nouvelle, bien que d’après ce qu’il a écrit, il semble qu’il n’y ait pas de rancune entre les deux et qu’ils se soucient toujours l’un de l’autre.

«Lindsey est l’une des personnes les plus gentilles et les plus attentionnées que je connaisse. Je chérirai toujours notre temps en tant que couple et les nombreux rires que nous avons partagés. Après mûre réflexion, nous avons décidé d’aller de l’avant séparément. Nous resterons toujours amis et nous nous aimerons énormément. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période. «

Subban et Vonn ont tous deux désactivé les commentaires sur les images, il est donc difficile de recueillir les réactions de leurs fans.

Vonn a fait allusion à leur rupture dans une interview au début du mois.

« Une nouvelle année, un nouvel espoir, pleine de positivité et une sorte de rejet de 2020. Je veux juste m’en débarrasser, et je me sens tellement optimiste et j’ai tellement hâte à une nouvelle année », a-t-elle déclaré en 2021 alors que la pandémie ravage encore le monde.

« Tant que les gens sont en bonne santé et que nous pouvons obtenir ce vaccin, et que tout le monde peut retourner au travail et être en bonne santé, c’est ce que j’espère et cela me rend vraiment excitée », a-t-elle ajouté. « Alors voici 2021, »

