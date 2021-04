Détails du nouveau livre de Hunter Biden «Beautiful Things» sur la toxicomanie et les relations

Hunter Biden a passé toute sa vie sous l’ombre de la tragédie. Dans les jours qui ont précédé l’élection de son père à la présidence américaine, Donald Trump et ses semblables ont mobilisé toutes les ressources à leur disposition pour nous rappeler la vulnérabilité de Hunter. Mais personne ne donne plus d’informations sur une longue histoire de désespoir et de lutte que Hunter lui-même, dans son nouveau mémoire, «Beautiful Things».

L’abus de drogues et d’alcool est souvent utilisé comme mécanisme d’adaptation pour ceux qui ont subi un traumatisme intense. Hunter Biden était assis à l’arrière d’une voiture avec son frère aîné Beau lors de l’accident qui a tué sa mère et sa petite sœur.

Puis, en 2015, le frère de Hunter, Beau, a succombé à un glioblastome – un cancer du cerveau agressif – à l’âge de 46 ans après 5 ans de traitement et de déclin. L’étoile de Beau brillait. Il était l’ancien procureur général du Delaware, ami de l’actuel vice-président Kamala Harris, et il a laissé une femme et deux enfants.

La toxicomanie est un bouleversement majeur de la vie de quiconque, mais lorsque le deuxième fils très visible d’une personnalité gouvernementale populaire lutte publiquement contre la toxicomanie pendant des décennies, les retombées peuvent être généralisées et impitoyables.

Dans ses mémoires, Hunter révèle les détails les plus personnels et les plus déchirants de son combat contre la dépendance. Il peint des moments vifs d’autodestruction et d’échec à travers des exemples du pire et des connaissances désespérées que seul un toxicomane pouvait posséder.

Par exemple, on nous donne un aperçu d’une nuit où Hunter est sorti d’un magasin d’alcools, seulement pour ouvrir immédiatement une bouteille dans la rue parce qu’il ne pouvait pas supporter de passer un autre moment sans boire.

On nous parle de sa recette maison pour cuire du crack à partir de poudre de cocaïne sur un brûleur de cuisinière.

Nous ressentons la honte qu’il a ressentie alors qu’il relaie la vérité sur sa liaison avec la femme de Beau, Hallie, qui a commencé lorsqu’elle l’a ramené chez lui après une de ses nombreuses visites.

En même temps que c’est un regard sur ses jours pris au piège sous la menace de rechute et les événements d’une vie couverte de tristesse, c’est aussi une sorte de prise de position contre la rhétorique des jours Trump. C’est un témoignage de l’amour qu’il porte à son père et de ce qu’il a eu du mal à développer pour lui-même.

«Je ne vais nulle part», écrit Biden dans «Beautiful Things». « Je ne suis pas une curiosité ou un spectacle secondaire à un moment de l’histoire, car toutes les attaques caricaturales tentent de me peindre. »

Hunter était le point focal des attaques conservatrices contre la vie personnelle de Joe Biden alors qu’il cherchait le poste de président. Dirigés par Donald Trump, qui a lancé plus fort que quiconque des théories du complot sur le fils du politicien, des coups sûrs et des talk-shows de droite ont pris le ballon et ont couru avec.

Mais Hunter fournit un contexte complet aux mensonges et aux points de discussion d’une campagne vicieuse et ratée. Il admet que son nom de famille est probablement la raison pour laquelle des portes lui ont été ouvertes et que les relations qu’il a établies étaient dues au fait que de nombreux membres de son réseau cherchaient à avoir accès à son père.

Bien qu’il défend son temps au conseil d’administration de Burisma, une position qui a suscité un examen minutieux de Trump et de ses alliés, bien qu’aucun acte répréhensible n’ait jamais été découvert, et Hunter explique qu’il a pris ce rôle pour communiquer à Vladimir Poutine que les Bidens étaient sérieux au sujet de la responsabilité de la Russie.

Hunter défend également sa carrière professionnelle en général. Il se distancie des autres parents présidentiels, affirmant qu’il avait parcouru son propre chemin, travaillé pour des organisations et des entreprises qui n’avaient rien à voir avec son père. Biden parle de ses propres réalisations à travers une vie de lutte, tandis que les enfants Trump travaillaient pour les entreprises de leur père et établissaient des accords lucratifs grâce à ses propriétés et à ses relations.

Le président Biden s’est battu pour rejeter les critiques de son fils lors de la campagne électorale, discutant franchement de la fierté qu’il tient pour Hunter et du succès qu’il a eu dans sa lutte contre sa dépendance. Hunter suggère que bien que Trump ait essayé, il n’a pas été en mesure de changer l’histoire de la relation entre un fils en difficulté et son père.

« [Trump] ne veut pas parler des questions de fond », a-t-il dit. «Il ne s’agit pas de sa famille et de ma famille. Il s’agit de votre famille. » Il a repoussé Matt Gaetz et d’autres alliés de Trump qui ont répandu des théories du complot non fondées sur Hunter.

À un moment donné, Hunter se souvient d’un moment où son père s’est effondré et a organisé une intervention. Il a été largement rapporté par Hunter lui-même et d’autres que Joe ne l’a tout simplement jamais abandonné. Quand les choses allaient au plus mal, l’aîné Biden a plaidé le plus dur.

«J’ai peur», a déclaré Joe, se tenant fermement à son fils, qui avait tenté d’échapper à l’intervention. « Dis moi quoi faire. »

Les mémoires de Hunter sont un regard sur les aspects les plus profonds du traumatisme humain, les secrets que nous gardons avec nous alors que nous traversons les pires moments de notre vie. C’est aussi un témoignage de la relation qu’il entretient avec son père, qui n’a jamais cessé d’essayer, malgré leur douleur mutuelle.

En fin de compte, le livre est un monument au frère de Hunter, Beau. Hunter termine le texte par une lettre à son frère, dont le mantra d’apprécier les belles choses de la vie a inspiré le titre. Il dit à Beau: «J’ai survécu, mon pote. Je sais que tu étais avec moi pendant tout ça.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.