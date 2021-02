Détails du complot de la saison 3 de Iron Fist à la ferraille révélés par Finn Jones

Poing de fer les détails de la saison 3 ont été révélés par Finn Jones. Netflix a choisi d’annuler la série Marvel il y a un peu plus de deux ans. Le service de streaming a finalement supprimé chacune de ses offres Marvel en direct dans un film quelque peu inattendu. Maintenant, Jones a tiré le rideau sur ce qui aurait pu être.

L’acteur fait actuellement la promotion Dickinson saison 2. L’acteur derrière Danny Rand, dans une interview récente, a été interrogé sur la possible saison 3 pour Poing de fer de Marvel cela ne s’est jamais produit. Finn Jones a expliqué ce qui se serait passé si le spectacle n’avait pas été annulé. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Corbeau [Metzner], qui était le showrunner pour la deuxième saison, et j’étais sûr qu’il y aurait une saison 3, donc nous avions déjà conçu le tout. J’étais tellement excité d’entrer dans ça. Il allait vraiment s’agir de Danny assumant enfin le rôle d’Iron Fist, pleinement accompli, complètement chargé et totalement en contrôle de sa merde, aussi. Ça allait être cette histoire incroyable [with] Danny et Ward hors des terres étrangères comme un scénario de copain presque. Et puis, vous avez eu Colleen à New York, isolée avec ce nouveau pouvoir, luttant pour se réconcilier avec son identité et avec ce pouvoir. À un moment donné, nous nous serions rencontrés à nouveau et nous aurions probablement formé ce couple de pouvoir fou [or] relation de super-héros. Vraiment, la saison 3 avait tellement de promesses et c’est dommage de la voir gaspillée et de ne jamais atteindre son plein potentiel. «