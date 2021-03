Détails du Blu-Ray Nomadland révélés

Ce matin apporte des détails sur la sortie physique, et des bonus, pour l’impressionnant film de Chloé Zhao, Nomadland.

Si tu n’as pas vu Nomadland encore (actuellement en streaming sur Hulu), vous devez absolument lui donner une montre. C’est une histoire touchante qui est étrangement convaincante et impossible à arrêter. Même si vous l’avez vu, c’est toujours une bonne idée d’en obtenir une copie physique pour pouvoir en profiter quoi qu’il arrive. Heureusement, nous aurons cette chance le mois prochain.

Fox Searchlight a annoncé que le film sera disponible à l’achat numériquement le 13 avril, avec le lancement de Blu-ray 27 avril:

Après sa première au Festival du film de Venise en septembre, «Nomadland» a remporté le Lion d’or. Il a ensuite remporté le People’s Choice Award au Festival international du film de Toronto, ce qui en fait le premier film à remporter le premier prix dans les deux festivals. Certified-Fresh ™ sur les tomates pourries, «Nomadland» continue de recevoir des éloges de la part des critiques et des fans. Le film a récemment reçu les Critics Choice Awards du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario adapté et de la meilleure photographie. Et Frances McDormand est nominée pour un Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal.

Synopsis: Suite à l’effondrement économique d’une ville rurale du Nevada, Fern (Frances McDormand) emballe sa camionnette et explore une vie non conventionnelle dans le vaste paysage de l’Ouest américain. En chemin, elle noue des liens indissociables avec d’autres nomades dans cette histoire profondément émouvante d’espoir et de résilience de la réalisatrice Chloé Zhao, basée sur le livre de Jessica Bruder, mettant également en vedette David Strathairn.

Fonctionnalités bonus «Nomadland» de Searchlight Pictures

L’Amérique oubliée

Scènes supprimées

Déjeuner interrompu

Un cadeau de Dieu

Telluride Premiere Q&A avec Frances McDormand et Chloé Zhao