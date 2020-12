Détails de la série Green Lantern HBO Max taquiner l’arrivée de Jessica Cruz et Simon Baz

Alors que plusieurs films DCEU à venir sont attendus avec impatience par les fans, il y a une série DC Comics HBO Max en production qui suscite tout autant d’enthousiasme, à savoir l’émission télévisée Green Lantern créée par Greg Berlanti et Marc Guggenheim. Dans un nouveau reportage de The Illuminerdi, nous avons notre première description de deux des principaux personnages, Jessica Cruz et Simon Baz.

« Jessica Cruz: Protéger la galaxie est déjà assez difficile. C’est encore plus difficile quand tu es le genre de personne qui est mal à l’aise de quitter l’appartement. La vie a forcé Jessica à devenir autonome à un jeune âge. Elle a fait son chemin à l’école tout en prenant soin de lui. de sa sœur cadette. Elle est brillante. Déterminée. En la regardant, vous ne sauriez jamais la lutte qui se déroule à l’intérieur. Jessica vit avec un trouble anxieux parfois paralysant. Elle combat la peur depuis plus longtemps que toutes nos autres lanternes.

« Simon Baz: Aussi loin qu’il se souvienne, Simon a adoré les Green Lanterns. Utilisant son charme inné et son don de bavardage, il travaille à Detroit en tant que vendeur. Cependant, les affaires n’ont pas été bonnes ces derniers temps. / 11, l’Amérique s’est méfiée des jeunes hommes du Moyen-Orient. «

HBO Max avait précédemment confirmé qu’Alan Scott, Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, Kilowog et Sinestro feraient tous partie de la série. Dans les bandes dessinées, les personnages font partie du Green Lantern Corps, qui est une organisation de maintien de la paix intergalactique. Les membres du corps sont triés sur le volet à partir de différentes planètes. Seules les créatures sensibles qui ont démontré un amour pour la justice et la plus forte volonté parmi leur peuple sont autorisées à rejoindre le corps.

Une fois qu’un membre a été choisi, il reçoit le Green Lantern Power Ring, largement reconnu pour être l’arme la plus puissante de l’univers. L’anneau donne à son utilisateur la possibilité de manifester tout ce que son esprit peut imaginer comme de véritables constructions d’énergie verte solide.

La lanterne verte la plus célèbre des bandes dessinées est Hal Jordan, qui a eu son propre film solo en 2011 avec Ryan Reynolds comme personnage principal. Jusqu’à présent, le prochain La lanterne Verte Le spectacle ne semble pas inclure la Jordanie, ce qui devrait donner aux autres membres du corps plus de temps pour briller. Le co-créateur de la série, Marc Guggenheim, a expliqué comment la nouvelle série est censée avoir l’aspect et la convivialité d’un film à gros budget tout en conservant un format épisodique.

« Je pense que vous devez l’aborder comme une série télévisée et aborder chaque épisode comme sa propre entité. Même s’il est diffusé en continu, même si tout va bien, vous devez faire de chaque épisode un repas satisfaisant. pour le regarder avec un tempo différent de celui que vous auriez dans un film de deux heures. Cela étant dit, certainement la série pour HBO Max sur laquelle nous travaillons tous, nous l’abordons avec les ambitions de production d’un film. Donc nous l’écrivons comme une émission de télévision mais nous espérons la produire comme un film. «

Cette nouvelle provient de l’Illuminerdi.

Sujets: Green Lantern, Green Lantern Corps, HBO Max, Streaming