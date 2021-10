Détails de la production de Sweet Magnolias Saison 2 et bien plus encore

Sweet Magnolias est une série télévisée dramatique romantique américaine. Sweet Magnolias est également diffusé sur Netflix. C’est l’une des rares émissions de télévision originales Netflix relativement peu coûteuses. Sweet magnolias, une série télévisée en streaming a été créée entre les mains de Sheryl J. Anderson.

La série télévisée a été inspirée par un roman intitulé Sweet Magnolias. Le roman qui est à la base du spectacle est composé par Sherryl Woods. Sherryl Woods est une romancière d’amour et de romans policiers qui écrit depuis 1982. Elle a écrit plus de 110 romans depuis.

Elle a également écrit des romans avec des noms tels que « Alexandra Kirk » et « Suzanne Sherrill ». Sherryl a terminé ses études à l’université d’État de l’Ohio. Elle a obtenu une formation en journalisme.

Adaptation de la série télévisée Sweet magnolias avec JoAnna Garcia Swisher, une actrice américaine de 42 ans, mieux connue pour ses rôles dans « Are You Afraid of the Dark ou « Once Upon a Time », Brooke Elliott une Américaine de 46 ans interprète et comédienne qui s’est produite dans de nombreux théâtres musicaux. Elle a également participé à la tournée américaine de la comédie musicale Beauty and the Beast, Heather Headley est une chanteuse et compositrice américaine de 47 ans née à Trinidad, elle a reçu son prix Tonny 2000 et son Grammy Award 2010. Jamie Lynn Spears est un acteur et chanteur américain de 30 ans qui est bien connu pour son rôle de Zoey Brooks dans la série Nickelodeon Zoey 101 et oui, elle est la sœur cadette de Britney Spears. La première saison de la série est sortie sur Netflix en mai 2020. La deuxième saison des doux magnolias a été renouvelée pour une saison supplémentaire en juillet 2020.

Détails de la production de Sweet Magnolias Saison 2

Sur la base de la liste des acteurs, l’histoire de Sweet Magnolias suit, trois femmes de Caroline du Sud. Ils sont les meilleurs amis de leur enfance.

Alors qu’ils se guident mutuellement à travers les défis du travail, de la romance et de la famille tout au long de leur vie. L’histoire présente une similitude frappante avec une série télévisée extrêmement populaire « Sex and the City » et suit la vie d’un groupe d’amis tout au long de leur carrière et de leur romance.

Mais ne vous laissez pas tromper par la ressemblance de la série populaire, car la série peut être une montre intéressante en soi, car le fait que ce n’est pas ce que vous attendez d’une série à petit budget la rend forte.

La série, pour le plus grand plaisir de tous, a bien fonctionné étant donné que tout le monde s’attendait à ce que le spectacle soit détruit par la relance de Sex and the city.

