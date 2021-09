Détails de la loi sur l’avortement du Texas qui permet à quiconque de poursuivre les personnes aidant à l’avortement

Multirex Lampe loupe sur pied à LED

LAMPADAIRE LOUPE ULTRA-LUMINEUSE AVEC SMD LED. Ce dispositif d'aide visuelle permet de distinguer les petits détails (pour effectuer des travaux manuels ou professionnels, par exemple) et offre une assistance aux personnes aux yeux gés et/ou souffrant de dégénération maculaire (pour lire des notices pharmaceutiques et autres textes écrits en petits caractères, par exemple). LOUPE MAINS LIBRES - PARFAITE POUR LES LOISIRS & LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : Il n'est pas nécessaire de tenir la loupe lorsque vous travaillez (ou encore de porter des lunettes de diamantaire ou d'autres substituts encombrants). Positionnez la loupe avec son col de cygne ajustable exactement là où vous en avez besoin. La base métallique robuste permet de fixer solidement votre lampe pour éviter qu'elle ne bascule. Vous pouvez incliner la lampe au-dessus votre lit et étirer son bras métallique jusqu'à 60 cm environ, pour la lecture de chevet. La hauteur de la lampe est modifiable et peut atteindre 110 cm, et sa tête peut être inclinée de haut en bas. Ce lampadaire loupe est utilisée: PAR DES PROS : Extensions de cils, soins du visage, maquillage et autres t ches cosmétiques ou esthétiques, tatoueurs ou encore design électronique. PAR LES AMATEURS : Lecture de livres et de journaux, couture, point de croix, tricot, crochet, matelassage, broderie perlée, conception de bijoux, menuiserie, réparation de petits appareils électroniques, soudure, peinture, dessin, puzzles et plus encore. LAMPE LOUPE POLYVALENTE ADAPTÉE À TOUTES LES SITUATIONS Le lampadaire loupe à SMD LED est parfait pour le lecteur avide, l'amateur, le restaurateur ou le collectionneur qui a simplement besoin d'un outil pour éclairer le moindre détail, ou pour quiconque souffre d'une déficience visuelle de quelque nature qu'elle soit. Ce lampadaire vous aidera à tout mettre en lumière et rendra vos loisirs encore plus aisés et plaisants. LAMPADAIRE LOUPE À SMD LED FONCTIONNELLE ET DURABLE La SMD LED à économie d'énergie intégrée vous permet de laisser la lampe allumée pendant plusieurs heures, sans surcoût en électricité ni surchauffe. Mais vous ne savez pas encore tout sur la SMD LED. En raison de son efficacité, elle consomme beaucoup moins d'électricité et d'énergie que les lampes incandescentes ou halogènes, et sa durée de vie est très largement supérieure (15 à 20 ans !), de telle sorte que vous n'aurez jamais à remplacer l'ampoule. Ajoutez à cela la véritable loupe à dioptrie, et ce produit devient le meilleur choix possible. Il s'agit d'une lentille de dioptrie 3 qui offre un grossissement à 175 %, soit 1,75 x, et qui vous sera utile à chaque fois que vous aurez simplement besoin d'y voir un peu plus clair. La luminosité de la SMD LED combinée à la lentille offre des avantages incroyables et rend les détails plus nets et plus faciles à distinguer, sans être trop crue ou éblouissante. DÉTAILS DU PRODUIT La lentille du lampadaire mesure 168mm. de long et 103mm. de large environ. Le col de cygne de la lampe...