Détails de la lettre écrite par Joel Greenberg admettant que Matt Gaetz a été payé pour des relations sexuelles avec un mineur

Dans une lettre confessionnelle qui aurait été écrite par la figure centrale d’une enquête sur le trafic sexuel en cours, Joel Greenberg a nommé le représentant Matt Gaetz comme co-conspirateur dans le trafic sexuel de plusieurs femmes, dont une mineure âgée de 17 ans à l’époque.

Greenberg – un ancien percepteur des impôts du comté au nord d’Orlando qui est accusé de trafic sexuel, de traque d’un rival politique et d’essayer de soudoyer un fonctionnaire fédéral, entre autres infractions présumées – a rédigé la lettre après avoir demandé à Roger Stone, un proche allié de l’ancien président Donald Trump, de l’aider à obtenir une grâce au cours des derniers mois du mandat de Trump, rapporte le Daily Beast.

Dans les messages échangés via l’application de messagerie cryptée Signal, qui ont été obtenus par le point de vente, Greenberg demande à Stone s’il acceptera 250000 € en Bitcoin pour le pardon présumé.

« Je comprends tout cela et je l’ai pris en considération, » aurait répondu Stone, « J’en saurai plus dans les prochaines 24 heures, je ne peux pas pousser trop fort à cause des absurdités entourant les pardons.

Plus tard, il a écrit à Greenberg: «J’espère que vous êtes prêt à me transférer 250 000 € parce que je me sens confiant». Cependant, Stone affirme que les messages sont hors contexte et nie avoir demandé pardon pour Greenberg.

Il a admis avoir demandé à Greenberg de préparer la lettre expliquant ses poursuites. La lettre implique en outre le représentant du GOP Gaetz dans les crimes dont il a déjà été accusé et nié.

Quels sont les détails de la lettre de Joel Greenberg disant que Matt Gaetz « a payé pour des relations sexuelles avec un mineur ».

Greenberg mentionne que lui et Gaetz sollicitaient des relations sexuelles auprès du jeune homme de 17 ans qui écrivait: « À plus d’une occasion, cet individu a été impliqué dans des activités sexuelles avec plusieurs des autres filles, le membre du Congrès du 1er district du Congrès de Floride et moi-même. »

Greenberg affirme qu’ils croyaient que l’enfant avait 19 ans et qu’ils ont été « tout aussi choqués et dérangés » lorsqu’ils ont appris qu’elle avait moins de 18 ans. Greenberg a confronté la mineure, la blâmant d’avoir menti sur son âge.

«Elle s’est excusée et a reconnu qu’en mentant sur son âge, elle mettait en danger de nombreuses personnes», a-t-il écrit, précisant que le couple avait cessé de contacter jusqu’à l’âge de 18 ans avant de prendre contact avec elle au nom de Gaetz peu de temps après qu’elle ait atteint l’âge du consentement.

La spéculation selon laquelle Gaetz a utilisé Venmo pour payer un trafiquant sexuel connu pour solliciter des relations sexuelles avec des adolescentes est apparue plus tôt ce mois-ci après la divulgation de l’activité de l’historique des transactions du républicain.

Les archives obtenues par The Daily Beast montreraient que tard dans la nuit du 18 mai 2018, Gaetz a envoyé 900 € à Greenberg sur Venmo au cours de deux transactions.

Le lendemain, Greenberg a envoyé à trois femmes anonymes des sommes d’argent variées, dont le total s’élevait à 900 dollars. Dans la lettre, Greenberg a confirmé que ces transactions avaient été utilisées pour solliciter des relations sexuelles avec la fille après son 18e anniversaire.

Pourquoi les paiements effectués par Matt Gaetz à Joel Greenberg sur Venmo sont-ils liés au trafic sexuel?

Le mémo pour la première transaction de Gaetz, qui fait déjà l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur des allégations de trafic sexuel impliquant une jeune fille de 17 ans, à Greenberg ne lisait que « Test ».

Le mémo de la deuxième lecture «a frappé ___» – seulement avec le surnom de l’un des destinataires à la place de la ligne. C’était le nom de la fille avec laquelle les hommes avaient déjà eu des relations sexuelles en tant que mineurs. Elle avait eu 18 ans moins de six mois auparavant.

Dans les transferts ultérieurs de Greenberg à trois jeunes femmes, il a noté les raisons des transactions comme suit: «Frais de scolarité», «École» et «École».

Dans la lettre récemment révélée, Greenberg a détaillé comment ces transactions ont été utilisées pour corrompre ces femmes afin qu’elles aient des échanges sexuels.

«De temps en temps, de l’argent ou des cadeaux pour l’essence, un loyer ou des frais de scolarité partiels étaient versés à plusieurs de ces filles, y compris la personne qui n’avait pas encore 18 ans», a-t-il écrit à Stone. «J’ai vu les actes se produire de première main et les transactions Venmo , Cash App ou d’autres paiements ont été effectués à ces filles au nom du membre du Congrès. «

Greenberg devrait plaider coupable à des accusations de trafic sexuel.

Greenberg, un ancien responsable local de l’État d’origine de Gaetz, en Floride, fait déjà face à une accusation de trafic impliquant la même fille de 17 ans dont Gaetz est accusé d’avoir payé le voyage pour s’engager dans une relation sexuelle.

On pense que tout accord de plaidoyer conclu entre Greenberg et les enquêteurs dans l’affaire pourrait incriminer davantage Gaetz.

Le FBI a également élargi son enquête pour inclure des questions sur un voyage aux Bahamas effectué par Gaetz et ses compatriotes républicains ainsi que des femmes à qui on a demandé de fournir des relations sexuelles au groupe.

Les enquêteurs soupçonnent que Greenberg a utilisé un site Web qui met en relation des personnes souhaitant se rendre à des rendez-vous en échange de cadeaux et d’allocations pour rencontrer des femmes, puis a organisé des liaisons avec lui-même et ses associés, y compris Gaetz.

Les allégations contre Gaetz exposent le problème persistant du trafic sexuel aux États-Unis.

Si Gaetz, un élu et membre de la Chambre des représentants, bien qu’il puisse s’en tirer en utilisant des plateformes publiques comme Venmo pour dialoguer avec les victimes du trafic sexuel, il n’est pas difficile d’imaginer que la prévalence de ce problème pourrait être plus grande. que la plupart d’entre nous pourraient penser autrement.

Le trafic sexuel est un problème qui se cache à la vue de tous; une industrie de plusieurs milliards de dollars fondée sur l’exploitation et la maltraitance des femmes et des enfants vulnérables qui sont souvent ignorées et non poursuivies aux États-Unis.

Le premier est << le trafic sexuel dans lequel un acte sexuel commercial est provoqué par la force, la fraude ou la coercition, ou dans lequel la personne incitée à accomplir un tel acte n'a pas atteint l'âge de 18 ans; ou le recrutement, l'hébergement, le transport, la fourniture , ou l'obtention d'une personne pour du travail ou des services, par le recours à la force, la fraude. "

La seconde est « la contrainte aux fins de la soumission à la servitude involontaire, au péonage, à la servitude pour dettes ou à l’esclavage. Une victime n’a pas besoin d’être physiquement transportée d’un endroit à un autre pour que le crime relève de cette définition ».

Selon les statistiques nationales de Safe Horizon, une organisation à but non lucratif qui fournit un soutien aux victimes de crimes et d’abus, «3,8 millions d’adultes sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle forcée et 1,0 million d’enfants sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale», les femmes et les filles étant touchées à un rythme disproportionné.

Les personnes les plus vulnérables sont ciblées par des criminels prédateurs qui cherchent à les asservir à un travail sexuel non consensuel.

Davantage de services sont nécessaires pour mieux protéger les femmes et les enfants vulnérables et prévenir le sans-abrisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites plus efficaces liées aux réseaux de trafic sexuel.

À ce jour, un seul républicain, le représentant du GOP, Adam Kinzinger, de l’Illinois, a appelé à la démission de Gaetz.

Cependant, avec les allégations croissantes montées contre lui, il va de soi que d’autres pourraient bientôt arriver.

Si vous ou une personne que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez la hotline nationale contre la traite des êtres humains au 1 (888) 373-7888 ou envoyez «HELP» ou «INFO» au 233733,

