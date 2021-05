Détails de la bande-annonce et de la sortie de Batman: The Long Halloween, deuxième partie annoncée

Bien que la première partie de DC Batman: Le long Halloween l’adaptation n’est pas encore arrivée, nous commençons notre premier regard sur le suivi!

Si tu n’étais pas assez excité pour Batman: Le long Halloween une adaptation animée, puis peut-être jeter un coup d’œil à la partie 2 fera avancer votre battage médiatique. Warner Bros.a publié la première bande-annonce du film et plus de détails sur le blu-ray lui-même. Mieux encore, il semble que les fans de la première partie n’auront pas à attendre longtemps pour la conclusion.

Batman: Le long Halloween, deuxième partie arrivera numériquement le 27 juillet avec le Blu-ray qui frappe 10 août 2021:

Inspiré par l’histoire emblématique de DC du milieu des années 1990 de Jeph Loeb et Tim Sale, Batman: The Long Halloween, la deuxième partie se poursuit alors que Holiday Killer est toujours en fuite et, avec Bruce Wayne sous le charme du venimeux Poison Ivy, Batman n’est nulle part. être trouvé. Libéré par un allié improbable, Bruce découvre rapidement le véritable coupable: l’employeur de Poison Ivy, Carmine Falcone. Le Romain, ses rangs décimés par Holiday et son entreprise devenant incontrôlable, a été contraint de faire appel à des partenaires moins désirables – la galerie des voleurs de Gotham City. En attendant, Harvey Dent affronte des batailles sur deux fronts: tenter de mettre fin à la guerre de la foule tout en faisant face à un mariage tendu. Et, après une attaque qui laisse Harvey affreusement défiguré, le procureur de district libère la dualité de sa psyché qu’il s’est efforcé de supprimer toute sa vie. Maintenant, en tant que Two-Face, Dent décide de prendre la loi en main et de rendre un jugement à ceux qui lui ont fait du tort, à sa famille et à tout Gotham. En fin de compte, le chevalier noir doit rassembler les pièces tragiques qui ont convergé pour créer Two-Face, le Holiday Killer, Batman et Gotham City lui-même.

Jensen Ackles (Supernatural, Batman: Under the Red Hood) dirige un casting de stars dans le rôle de la voix de Batman / Bruce Wayne aux côtés de feu Naya Rivera (Glee) dans le rôle de Catwoman / Selina Kyle, Josh Duhamel (Transformers, Las Vegas) dans le rôle de Harvey Dent / Two-Face, Billy Burke (Twilight, Revolution, Zoo) en tant que commissaire James Gordon, Katee Sackhoff (The Mandalorian, Battlestar Galactica, Batman: Year One) en tant que Poison Ivy, Titus Welliver (Bosch, Deadwood) en tant que Carmine Falcone, Julie Nathanson (Call of Duty: Black Ops Cold War, Suicide Squad: Hell To Pay) en tant que Gilda Dent, David Dastmalchian (The Suicide Squad, Dune, Ant-Man,) en tant que Calendar Man & The Penguin, Troy Baker (The Last of Us) , Batman: Arkham Knight) en tant que Le Joker, Amy Landecker (Votre Honneur, Transparent) en tant que Barbara Gordon & Carla Vitti, Fred Tatasciore (American Dad !, Family Guy) en tant que Solomon Grundy, Alyssa Diaz (The Rookie, Ray Donovan) en tant que Renee Montoya et Alastair Duncan (The Batman, Batman Unlimited franchise) dans le rôle d’Alfred. De plus, Robin Atkin Downes (The Strain, Constantine: City of Demons) exprime à la fois Scarecrow et Thomas Wayne, John DiMaggio (Futurama, Disenchantment) est le chapelier fou, Laila Berzins (Genshin Impact) est Sofia Falcone, Jim Pirri (World of Warcraft franchise) est Sal Maroni et Zach Callison (The Goldbergs, Steven Universe) est le jeune Bruce Wayne. Un travail de voix supplémentaire a été fourni par Gary LeRoi Gray et Rick Wasserman.