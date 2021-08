Détails de la bande-annonce du personnage de Sixth Tales of Arise Dohalim

Bandai Namco a poussé ce que nous supposons être la bande-annonce finale du personnage de Tales of Arise. Le Dohalim soigné est un peu polyvalent, capable de se battre à n’importe quelle distance grâce à sa maîtrise à la fois du bâton et des artes.

Dohalim est probablement le membre du groupe le plus élégant du jeu, et cela se reflète dans la grâce qu’il apporte sur le champ de bataille. Ses attaques sont flashy mais clairement fonctionnelles. Dans tous les cas, Tales of Arise ne tardera pas à sortir sur PS5 et PS4 – le RPG d’action sortira le 10 septembre.

