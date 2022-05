Détails d’Aquaman 2 dans le procès de Johnny Depp et Amber Heard

in

Le procès de Johnny Depp et Amber Heard est une attraction pour des millions de fans de ces célébrités et a laissé des informations incontournables sur Aquaman 2.

Le différend juridique entre Johnny Depp et Amber Heard C’est l’un des scandales de l’année. l’acteur de Pirates des Caraïbes il poursuit son ex-femme pour diffamation pendant qu’elle le contre-poursuit. Il demande que l’actrice du Univers étendu DC payez-lui 50 millions de dollars pendant qu’elle augmente le pari à 100 millions de cette pièce. La vérité est que les versions d’abus ont endommagé à la fois les carrières professionnelles et Ambre Entendu dit son rôle dans Aquaman et le royaume perdu en a été réduit.

Hollywood héroïque a souligné la déclaration du producteur Catherine Arnold qui a parlé de la suite du Roi de l’Atlantide. Dans ce cas, il a indiqué que la deuxième partie de Aquaman sautera droit au point où Mera et le héros ont déjà un enfant. Un autre détail qui a été révélé est que Mera sera hospitalisée pendant la majeure partie du film, bien qu’ils n’en aient pas précisé la raison, et ils ont dit que le personnage reviendrait à l’action dans le troisième acte du film.

Détails de la relation entre Mera et Aquaman

Pour sa part L’emballage a également fait référence au témoignage d’Arnold, y compris le moment où il a admis qu’il y avait un effort pour garder Ambre Entendu loin de Aquaman et le royaume perdu mais quoi Jason Momoa et le gérant james blême ils ont réussi à la garder dans son rôle de Mera. Autre détail, l’actrice n’a pas été invitée à DC Fan Dome 2021 pour promouvoir la cassette du scandale avec son ex-mari.

Le président de DC Films, Walter Hamada, témoigner devant le tribunal cette semaine. Cependant, il n’est pas clair si l’important dirigeant corroborera les déclarations de Catherine Arnold et si à tout moment il offrira plus de détails sur Aquaman et le royaume perdu.

La deuxième partie de Aquaman étoiles Jason Momoa comme Arthur Curry, Amber Heard comme Mera, Patrick Wilson comme Orm, Yahya Abdul Mateen II comme Black Manta, Nicole Kidman comme Atlanna, Dolph Lundgren comme King Nereus, Vincent Regan comme Atlan, Temuera Morrison comme Tom Curry et Randall Park comme Stephen Shin, entre autres. Le fauteuil du réalisateur est occupé par James Wan et le film sortira en Mars 2023.

