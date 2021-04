Destruction Le mode photo d’AllStars en phase de polissage, le passe AllStar bientôt disponible

Destruction AllStars continue de bouger depuis son départ PS Plus plus tôt dans le mois, et le développeur Lucid Games aligne des mises à jour assez importantes dans un proche avenir. Tout commence avec le mode photo solo, qui vous permettra de capturer les moments les plus chaotiques du jeu. Selon un article de blog Reddit, c’est actuellement dans la phase de «polissage».

Comme annoncé précédemment, le premier AllStar Pass de la sortie sera bientôt déployé, avec de nouveaux produits cosmétiques et de nouveaux contenus. Comme pour la plupart des Battle Pass, il y aura un niveau gratuit et un niveau premium – ce dernier que vous pourrez acheter avec des points de destruction. De plus, un nouvel AllStar sera officiellement annoncé dans la semaine prochaine.

Tout cela en préparation de l’ajout de Blitz, qui est un nouveau mode dont le développeur espère qu’il deviendra le standard compétitif du titre à l’avenir. «À la sortie de Blitz, le système de classement ne sera pas actif; au lieu de cela, nous voulons permettre à tout le monde de s’habituer davantage à Blitz, d’obtenir vos commentaires et d’examiner les changements possibles pour mettre à jour le mode de jeu », lit-on dans l’article du blog. «Des récompenses exclusives seront disponibles pour les joueurs qui joueront à Blitz pendant la première saison.»

Blitz sera ajouté un peu plus tard dans le cycle de vie de la saison 1, mais c’est bien d’avoir une feuille de route approximative pour ce qui est ajouté au destroy-’em-up. Jouez-vous toujours à ce jeu ou avez-vous rebondi il y a quelques semaines? Crash dans la section commentaires ci-dessous.