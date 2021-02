Destruction Le jeu à pied d’AllStars contient de nombreuses techniques cachées que le jeu ne vous dit pas

Destruction AllStars, le titre PlayStation Plus de Lucid Games, a été lancé cette semaine, et les sentiments à son égard semblent assez mitigés. Même dans les commentaires de notre propre critique, certains lecteurs ont clairement beaucoup de temps pour cela, tandis que d’autres sont plus critiques. Certains contestent le gameplay à pied du jeu, mais il semble qu’il y ait un peu plus que ce que le jeu lui-même vous dit actuellement.

Dans les didacticiels, vous apprenez les bases de la circulation à l’extérieur d’un véhicule, mais il s’avère qu’il existe de nombreux mouvements cachés qui rendront les manœuvres à pied beaucoup plus rapides. Dans un long fil Twitter, le directeur de l’animation Kristjan Zadziuk a partagé un tas de techniques peu connues qui stimuleront la mobilité de n’importe quel personnage.

Par exemple, le jeu vous parle de franchir des obstacles bas avec un cercle, mais saviez-vous que vous pouvez transformer ce coffre-fort en un grand saut? Saviez-vous également que vous pouvez obtenir un coup de pouce à l’atterrissage d’un saut en hauteur?

Conseil de pro n ° 3 – Pièges et accélération d’atterrissage Les disjoncteurs actifs peuvent également être voûtés, vous aidant à atteindre certains des fragments hors de portée, également en chronométrant votre pression sur le cercle, vous pouvez atterrir, préserver l’élan et construire XP #DestructionAllStars pic.twitter.com/mY2ndBwMKE – Kristjan Zadziuk – #WearAMask (@KrisZadziuk) 4 février 2021

Il y a beaucoup à voir dans le fil, mais d’autres exemples incluent un mouvement de ricochet hors des murs pour changer de direction rapidement, un cercle en appuyant sur le cercle lorsque vous atterrissez après avoir quitté une voiture pour continuer votre élan, la différence entre l’éjection d’un véhicule et la sortie d’un véhicule, et beaucoup plus. Encore, le fil vaut le détour.

Les informations sur tous ces mouvements devraient être dans le jeu, vraiment – j’espère que les tutoriels seront bientôt améliorés. Connaissiez-vous toutes ces techniques dans Destruction AllStars? Les utiliserez-vous pour peaufiner votre jeu à pied? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.