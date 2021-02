Destruction La taille du fichier AllStars sera adaptée au précieux SSD de votre PS5

Destruction AllStars est la prochaine grande exclusivité PS5 de Sony, et elle arrive demain dans le cadre de votre gamme PlayStation Plus pour février. En mettant l’accent sur le multijoueur en ligne, c’est probablement l’un de ces jeux que vous voudrez installer sur le SSD de votre PS5 afin que vous puissiez y accéder de temps en temps pour un match rapide. Le problème est que le SSD est assez petit en capacité. Ce jeu va-t-il prendre beaucoup de place?

Selon un propriétaire de PS5, il est en fait relativement petit. Un utilisateur de Reddit du nom de Caenir vit en Nouvelle-Zélande, où nous sommes déjà le 2 février, et ils ont téléchargé et commencé à jouer à Destruction AllStars. Caenir affirme que la taille d’installation du jeu s’élève à 28,32 Go. Ce n’est pas mal du tout si l’on considère que certains titres PS5 peuvent occuper à eux seuls environ 150 Go.

