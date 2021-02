Destruction des participants au tournoi AllStars dévoilés

Le tournoi le plus fou a présenté ses adversaires. Quel est votre favori parmi les participants au tournoi Destruction AllStars?

L’un des jeux PS5 les plus fous et les plus gratuits est en train de terminer ses moteurs. Et c’est qu’en plus de la date et de l’heure, nous avons déjà le Participants au tournoi Destruction AllStars sur PlayStation.

Le jeu est arrivé le dernier jour 2 gratuitement en tant que jeu PlayStation Plus. Maintenant, après seulement quelques jours pour comprendre, plusieurs représentants de sites Web de jeux vidéo espagnols s’affronteront contre d’autres YouTubers et créateurs de contenu. Il y aura un total de 16 participants. Cependant, seules 15 places sont attribuées. Le dernier sera tiré au sort ces jours-ci.

Bien sûr, le visage le plus connu, beau, beau aussi bien que serein et intimidant est notre représentant. Nous parlons, bien sûr, d’Anastasio, el Bello. Le chef des singes 45Secondes.fr et le seigneur suprême à qui il faut faire la balle pour qu’il ne nous frappe pas trop. Il a déjà pris le contrôle des voitures du jeu et nous avons pu le voir sur Twitch ces jours-ci. Et même si vous ne suscitez pas trop de confiance, nous savons que vous ferez de votre mieux pour vous améliorer ces jours-ci.

Le tournoi aura lieu le 6 février. Je veux dire, samedi. Nous pouvons le suivre en direct à partir de 17h00, heure de la péninsule espagnole, sur la chaîne Twitch de PlayStation Espagne. Et rappelez-vous, si vous voulez participer aussi, vous pouvez avoir une place. Bien que tu vas perdre contre notre patron. Mais bon, tu vis aussi des illusions.

Pour cela rendez-vous sur ce lien et suivez les instructions. L’homme ou la femme chanceux sera annoncé demain, 5 février, à 15 heures, heure de la péninsule espagnole. Ne vous inquiétez pas, ce n’est qu’un retweet et rien d’autre. Que nous ne sommes pas de mauvaises personnes. A samedi, coupable?