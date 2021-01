Destruction AllStars’s Challenge Series sera verrouillé derrière une devise premium

Destruction AllStars devait sortir en tant que titre de lancement PlayStation 5 à plein prix, avant que Sony ne pivote et ne promette le jeu multijoueur pour PlayStation Plus membres. Bien que vous obteniez toute l’expérience gratuitement avec votre abonnement, il y a une mise en garde: la série Challenge – qui « fournira un peu d’histoire et de motivation de personnage » selon le directeur du jeu Colin Berry – sera verrouillée derrière une prime devise appelée Points de Destruction.

Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, comme annoncé précédemment, le titre a deux devises: les pièces AllStar et les points de destruction. Le premier que vous pourrez gagner en jouant en ligne, tandis que le second peut être acheté auprès du PlayStation Store. Les deux peuvent être utilisés sur les cosmétiques, sur lesquels le développeur insiste sur le fait que «l’expression personnelle est uniquement» et «ne vous procureront aucun avantage concurrentiel».

Cependant, il semble qu’il y ait un peu plus de points de destruction qu’il n’y paraît. La série Challenge du jeu, qui ressemble un peu à une échelle de jeu de combat d’arcade traditionnelle, «se concentrera sur un AllStar et son rival». Mais pour y jouer, vous devrez «acheter» en utilisant les points de destruction mentionnés ci-dessus, ce qui signifie que vous devez effectivement payer pour les jouer.

Berry explique: «Ils fournissent un peu d’histoire et de motivation de caractère ainsi que beaucoup d’action passionnée. Dans chaque défi, vous opposerez vos compétences à vos rivaux [the title’s various gameplay modes], ainsi que des défis uniques en solo. Les défis se terminent par une confrontation finale avec un rival. À en juger par les images, il semble qu’il y ait aussi des cinématiques.

Apparemment, plus tard dans l’année, le développeur ajoutera des défis quotidiens et hebdomadaires, ce qui fournira une autre méthode (probablement gratuite) pour obtenir des points de destruction, bien que l’on ne sache pas quel sera le paiement. Rien de tout cela, bien sûr, n’est si rare dans les titres gratuits ou à plein prix de nos jours, mais nous avons pensé que cela valait la peine de le souligner tout de même.