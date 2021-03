Destruction AllStars Saison 1 est là!

Lucid Games surprend avec la première saison de Destruction AllStars. De nouvelles modalités compétitives sont ajoutées au jeu.

Un mois et demi s’est écoulé depuis la première de Destruction AllStars, l’un des premiers paris multijoueurs de PlayStation Studios pour PS5 qui bénéficiera d’un important support post-lancement déjà fourni avec le Destruction AllStars Saison 1.

Ainsi, l’équipe de Lucid Games annoncé aujourd’hui l’arrivée de la première saison de contenu, Hotshots, ce printemps, ainsi qu’un Battle Pass parmi d’autres nouveautés.

Et cela inclut un nouveau mode de jeu compétitif qui sortira à une date encore à déterminer. Il répond lui-même au nom de Blitz. Construit à partir de zéro par ses managers, cette proposition a une structure d’équipe de trois joueurs et quatre équipes par match (3v3v3c3).

Dans ce document, tout le monde doit prouver qu’il est le meilleur des meilleurs du jeu vidéo. Il n’y a plus de détails, de la part de l’équipe de Lucid Games, ils veulent prendre leur temps pour se plonger dans cette nouvelle expérience.

L’autre grande nouveauté concerne le mode photo, si courant déjà dans les jeux vidéo édités exclusivement pour les consoles Sony. Selon l’équipe en charge, cette fonction de capture d’écran arrivera dans le jeu vidéo dans un proche avenir, donnant à l’utilisateur encore plus d’outils pour capturer «ce véritable carnage».

«Dans les modes solo, vous pouvez mettre le jeu en pause à tout moment et accéder à une caméra gratuite dans l’arène. Les hotshots derrière la caméra savent comment obtenir l’angle parfait en cas de collision ou de saut contre un mur et montrent leur personnalité avec une variété d’autocollants et de filtres«. Expliquez plus en détail George Rule of Lucid Games.

Cette première saison du jeu vidéo multijoueur de combat automobile et d’action sportive apportera également un nouveau personnage qui sera bientôt présenté. Enfin, Destruction AllStars a également présenté sa feuille de route pour cette année.

Il garantira l’arrivée des deuxième et troisième saisons. Le second arrivera entre juillet et septembre tandis que le troisième sera vu en décembre.