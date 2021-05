Destruction AllStars Saison 1 est en ligne maintenant sur PS5, présente le nouveau personnage Alba et plus

Destruction AllStars est bien vivant sur PlayStation 5 – en fait, voit aujourd’hui l’arrivée d’une grande mise à jour du jeu multijoueur à couper le souffle. La première saison, intitulée Hotshots, est en cours de déploiement, avec une mise à jour du jeu de 13 Go disponible au téléchargement.

Alors, qu’est-ce que cette nouvelle saison apporte à la table? Eh bien, comme indiqué la semaine dernière, un peu. Tout d’abord, la première saison présente Alba, un nouvel AllStar jouable, qui peut invoquer des bloqueurs depuis le sol à pied, et dispose d’un véhicule héros à tir laser. Mais elle est loin d’être le seul ajout; le AllStar Pass est un système de type passe de combat avec lequel vous pouvez débloquer toutes sortes de produits cosmétiques saisonniers. Plus vous jouez, plus vous améliorez votre AllStar Pass et plus vous obtenez de bonus. De plus, un mode photo est ajouté (bien qu’il ne fonctionnera que dans les matchs à un seul joueur, bien sûr), et Blitz arrive un peu plus tard à la saison 1 – un mode de jeu classé pour les smashers sérieux parmi vous.

En plus de tout ce nouveau contenu, les notes de mise à jour du jeu répertorient de jolis changements et corrections de bogues. Les trophées qui n’apparaissaient pas auparavant devraient maintenant être déverrouillés, les options de chat vocal ont été améliorées, un certain équilibrage a été mis en œuvre (désolé, utilisateurs de Bluefang), et il y a beaucoup plus encore.

Si vous avez été loin du jeu pendant un moment, le moment est peut-être venu de revenir. Encore une fois, la saison 1 commence aujourd’hui et la mise à jour est en ligne maintenant. Allez-vous le prendre pour un essai routier? Dérivez dans la section des commentaires ci-dessous.