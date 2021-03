Destruction AllStars Saison 1 ajoutera un mode classé, un Battle Pass et un nouveau personnage

Alors, quelle est la prochaine étape pour Destruction AllStars? Le jeu a démarré légèrement, avec une réception tiède et un manque de contenu significatif, ce qui signifie que les joueurs ne restent pas nécessairement dans les parages. Bien sûr, le développeur Lucid Games fait tout ce qu’il peut pour transformer le navire, et il semble qu’il ait de grands projets au fil de l’année.

Dans un nouvel article du blog PS, George Rule de Lucid explique ce qui est sur la feuille de route pour l’avenir du jeu. Le plus excitant est que le studio apportera régulièrement du contenu saisonnier au jeu. Les saisons dureront quelques mois chacune, et viseront à «enrichir en permanence» l’expérience et à «laisser des ajouts durables». Pour la saison 1, cela signifie un mode de jeu compétitif appelé Blitz, une passe de combat avec un niveau gratuit et premium et un tout nouveau personnage jouable. Plus de détails sur tous ces éléments seront bientôt disponibles.

Il semble que la saison un débutera en avril et durera jusqu’en juillet, et que les saisons deux et trois porteront le jeu jusqu’en décembre. Il est encourageant que Lucid ait un plan clair pour le jeu et qu’il ait été si réactif aux commentaires jusqu’à présent. Nous vérifierons certainement tout nouveau contenu à mesure qu’il arrivera.

Par ailleurs, une édition Digital Deluxe du jeu sortira sur le PlayStation Store le 6 avril, date à laquelle il devrait être retiré de PS Plus. Cette édition spéciale comprend l’accès à huit des séries de défis premium, 1100 points de destruction et un lot de goodies en jeu.

Jouez-vous toujours à Destruction AllStars? Êtes-vous enthousiasmé par les ajouts à venir? Prenez un sandwich au bacon dans la section commentaires ci-dessous.