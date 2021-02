Destruction AllStars PS5 Update 1.2.2 répond aux plaintes de chat vocal

Une plainte courante parmi les joueurs de Destruction AllStars concerne le chat vocal. Lorsque vous entrez dans un hall avant le début d’un match, vous êtes automatiquement placé dans une discussion de groupe avec vos coéquipiers et vos adversaires, au grand dam de ceux qui ne sont pas d’humeur à discuter. Cependant, le développeur Lucid Games a réagi très rapidement, et une mise à jour du jeu vient de sortir pour remédier au problème.

Le patch 1.2.2 est disponible au téléchargement maintenant, à hauteur de 827,4 Mo. Le studio a fourni des notes de patch sur Twitter:

🔷 Correction de plusieurs plantages de clients liés aux lobbies multijoueurs et à l’interface utilisateur.– Jeux lucides (@LucidGamesLtd) 5 février 2021

Ainsi, en plus de corriger certains plantages et bugs, cette mise à jour vous évite d’avoir à supporter le chat vocal « par défaut ». Nous supposons que si vous vous sentez sociable, vous pouvez créer vous-même une discussion de groupe, ce qui semble être une approche plus sensée.

Quoi qu’il en soit, bien sur Lucid Games pour avoir fait le tri si vite. Cela augure bien pour le jeu, qui, nous en sommes sûrs, verra de nombreuses améliorations et mises à jour au cours des semaines et des mois à venir.