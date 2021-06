Destruction AllStars PS5 Patch 2.2.0 introduit un nouveau mode compétitif, Blitz

Destruction AllStars est à mi-chemin de la saison 1, une mise à jour qui a ajouté un certain nombre de morceaux pour garder le titre multijoueur PlayStation 5 à jour. Cela inclut un nouveau personnage jouable, Alba, ainsi que de nouveaux produits cosmétiques et de nombreux ajustements et améliorations. L’un des nouveaux ajouts les plus importants est le mode Blitz, une version plus compétitive du mode Mayhem normal. Avec le nouveau patch d’aujourd’hui, Blitz sera disponible pour tous.

Comme nous l’avons mentionné, c’est similaire à Mayhem, mais il y a quelques différences clés. En Blitz, quatre équipes de trois s’affrontent pour atteindre un score défini en écrasant les adversaires et de toutes les autres manières habituelles. Cependant, les tours sont censés être courts et rapides, et les joueurs devront choisir de nouveaux AllStars entre les tours. La capacité de votre personnage et les compteurs de votre véhicule héros seront également reportés entre les tours, ce qui signifie que vous pourrez économiser de l’énergie avec un personnage, puis appeler le véhicule d’un autre personnage au deuxième tour.

Le mode se lancera comme non classé pendant que les gens s’y habituent, mais l’intention est de faire de Blitz un mode classé plus tard. Le patch 2.2.0 arrive aujourd’hui, le 2 juin, et Blitz sera déployé pour tous les joueurs peu de temps après.

Avez-vous hâte d’essayer Blitz in Destruction AllStars ? Vous attendiez un mode classé ? Dérivez dans la section des commentaires ci-dessous.