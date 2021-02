Destruction AllStars mis à l’épreuve: destruction de panier divertissante sur PS5

Qui d’entre vous connaît encore «Vigilante 8» pour la première PlayStation? Différents conducteurs s’affrontent dans leurs véhicules et se ferment les uns les autres en utilisant des compétences et des armes folles. J’ai beaucoup joué quand j’étais enfant et quand j’ai entendu ça Destruction toutes les étoiles pour le PS5 apparaît, je m’en suis immédiatement rappelé. Pour cette raison, je suis passé derrière le volant virtuel du nouveau jeu PS5 et je vous dis à quel point ce combat de chariot est bon pour la PS5.

Destruction AllStars dans le test: Quelle est la qualité de la PS5 exclusive chargée d’adrénaline?

Gratuit avec PS Plus: « Destruction AllStars » est pour tout le monde Abonnés PS Plus Gratuit pour jouer sur PS5. Jusqu’au 6 avril le jeu multijoueur est disponible sous forme de titre PS Plus gratuit. Le prix auquel il sera alors proposé n’est pas connu.

Dans « Destruction AllStars », le nouveau jeu exclusif PS5 de Lucid Games, vous affrontez des joueurs du monde entier dans un spectacle de Derby de destruction de voitures spectaculairement mis en scène afin de vous battre les uns les autres.

Vous pouvez choisir parmi quatre modes différents:

Grabuge: C’est le mode standard. Le but ici est de collecter autant de points que possible en éperonnant et en éliminant les adversaires dans le temps imparti. 16 pilotes s’affrontent dans ce derby de destruction.

Gridfall: Le mode Last Man Standing de « Destruction AllStars ». Ici, cela s'appelle simplement « survie », car vous n'avez qu'un certain nombre de réapparitions. De plus, l'arène devient de plus en plus dangereuse avec le temps, alors que de plus en plus d'abîmes s'ouvrent. Le seul survivant gagne à la fin.

Carnado: Plus vous êtes agressif contre vos adversaires, plus vous accumulez de points. Cependant, vous ne pouvez en emporter qu'un certain nombre avec vous. Vous sécurisez ces points en traversant une énorme colonne de fumée. Si votre voiture est détruite au préalable, les points collectés avec elle disparaissent également.

Stocker: Un péché Carnado vous collectez des points en écrasant et en mettant au rebut les véhicules ennemis. Dans ce mode d'équipe, vous utilisez les points pour les stocker dans différentes colonnes. Vous devez chacun investir plus que l'autre équipe pour gagner les piliers. L'équipe avec plus de piliers a gagné.

On ne sait pas si d’autres modes seront ajoutés à l’avenir, mais c’est absolument souhaitable.

Destruction AllStars peut être joué gratuitement pour les abonnés PS Plus sur PS5 jusqu’en avril. © Sony Interactive Entertainment / Lucid Games

Scrapping orgy en ligne ou en mode arcade

Tous les modes peuvent être utilisés dans Multijoueur en ligne pari. Malheureusement, il n’y a pas de mode écran partagé permettant à deux personnes de jouer sur une console. En option, vous avez également la possibilité de Mode Arcade jouer pour vous-même. Ensuite, vous affrontez des adversaires IA, où vous pouvez choisir vous-même le niveau de difficulté et l’arène. Cependant, vous ne gagnez pas de points d’expérience, car ils ne sont disponibles qu’en mode en ligne.

Je passais la plupart du temps en mode arcade, car en mode en ligne, je devenais de plus en plus ennuyé par les insultes et les cris hurlant à travers les haut-parleurs du contrôleur DualSense. Heureusement, Lucid Games a ce problème bruyant avec cela Correctif 1.2.2 enfin mettre un terme à cela, de sorte que vous n’entendez plus tous les autres joueurs du tour. Je vous recommande donc de télécharger le correctif avant de vous lancer dans le combat en ligne.

Au fait, il n’y a pratiquement pas de temps de chargement, mais bien sûr, vous attendez un peu lors de la recherche de joueurs en mode en ligne. Heureusement, c’est très limité.

C’est plein d’adrénaline: qui sera le maître de la mise au rebut? © Sony Interactive Entertainment / Lucid Games

16 conducteurs avec leurs propres véhicules et des compétences particulières

Il y a un total de 16 héros différents à choisir, qui diffèrent non seulement grandement les uns des autres en termes d’apparence, mais tous propres véhicules spéciaux et capacités spéciales apporter. Cela rend entièrement le choix du conducteur crucial pour le gameplay.

Vous n’êtes pas toujours assis juste derrière le volant, vous pouvez être catapulté hors du véhicule pour parcourir l’arène à pied. Cela ouvre de nombreuses possibilités:

Vous n'êtes pas seulement lié à un véhicule: Si vous remarquez que votre véhicule actuel est presque prêt à être mis au rebut, grâce au siège éjectable, vous pouvez rapidement faire le virage et saisir un autre véhicule. Il y a de nombreux corps dans l'arène. Cela signifie que vous n'êtes pas toujours obligé de porter une attention particulière au bien-être de votre voiture et que vous pouvez agir d'autant plus agressivement contre vos adversaires.

D'autres voitures prennent le relais: Bien qu'il y ait de nouvelles voitures vides partout dans l'arène, vous pouvez également sauter directement sur une autre voiture en mouvement et la reprendre ou la mettre au rebut directement. Pour ce faire, vous suivez les instructions du bouton à l'écran avant d'être secoué par le conducteur.

Faites une tournée de collecte: En collectant des cristaux dans l'arène, vous chargez l'affichage des capacités spéciales pour le personnage respectif et son véhicule. Les cristaux ne peuvent être collectés qu'à pied, vous devez donc peser tactiquement si vous heurtez vos adversaires avec un véhicule ou si vous faites une tournée de collecte de cristaux à pied.

Compétences spéciales pour plus d’adrénaline: Chaque conducteur a ses propres compétences de héros pour lui-même et son véhicule. Avec suffisamment de cristaux collectés, activez la capacité de votre voiture de héros et dans le cas de Bluefang (un conducteur en costume de tigre), vous pouvez activer un déchiqueteur à l’avant de sa voiture ou utiliser le lutteur Ultimo Barricado pour transformer la voiture en une barricade inébranlable. qui peut résister à presque tout. Pour le conducteur lui-même, par exemple, l’invisibilité et les doubles sauts peuvent être activés.

Toutes les compétences ne durent que peu de temps, c’est pourquoi vous devez bien planifier le déploiement. Ces capacités spéciales rendent le gameplay beaucoup plus divertissant et il vaut la peine d’essayer différents pilotes.

Vous avez le choix entre 16 pilotes, chacun avec sa propre spécialité. © Sony Interactive Entertainment / Lucid Games

Présentation sympa

Graphiquement, « Destruction AllStars » montre son bon côté. Le spectacle automobile est présenté sur la PS5 en résolution 4K dynamique et 60 FPS fluides. Avec effets de particules sympas il n’y a pas non plus d’économies, surtout lorsque les choses se passent vraiment bien et, par exemple, vous utilisez le déchiqueteur de Bluefang pour transformer d’autres carrosseries en ferraille. Grâce à l’atmosphère du jeu télévisé, l’arène propose également de nombreux effets de lumière et feux d’artifice sympas. Pas de doute à ce sujet, la PS5 peut faire beaucoup plus, mais c’est certainement suffisant pour un Derby de destruction de voitures!

La Commentateurs contribuent beaucoup à l’ambiance. Ils ont un dicton approprié prêt pour chaque situation, comme dans une bonne émission de télévision. Malheureusement, son répertoire est très limité, de sorte que ses phrases ne cessent de se répéter après quelques tours. La sortie vocale prédéfinie est l’anglais et une voix off allemande peut également être sélectionnée dans les options. Ce n’est pas mal, mais cela ne se rapproche pas des anglophones qui agissent avec plus de vigueur.

Le cadre du spectacle en direct contribue beaucoup à la présentation réussie. © Sony Interactive Entertainment / Lucid Games

Le contrôle a réussi, même s’il a fallu un certain temps pour s’y habituer

Grands avantages surtout obtenir ça Comportement de conduite des voitures et contrôle des héros en soi. Les voitures se dirigent mieux que dans la plupart des autres jeux qui sont apparus récemment et les personnages se déplacent si dynamiquement et rapidement que je voudrais quelque chose comme ça dans d’autres jeux!

L’allocation fiscale peut prendre un certain temps pour s’y habituer le sien. Et pour une raison précise: lorsque vous courez avec votre héros, vous utilisez le joystick droit pour faire pivoter la caméra. Mais si vous vous asseyez au volant, le manche droit est utilisé pour effectuer les manœuvres de pilonnage vers l’avant et sur le côté. Au début, il m’est toujours arrivé de heurter accidentellement le Air battuparce que je (par habitude) gère ça Stick déplacer la caméra voulait.

Pas vraiment si mal, mais j’ai dû attendre la fin du temps de recharge pour éperonner, jusque-là j’étais plus vulnérable. Mais on s’habitue assez rapidement aux commandes et il est également logique de pouvoir effectuer les manœuvres de pilonnage avec le joystick droit, car elles peuvent être activées très rapidement dans des situations dangereuses.

Les déclencheurs adaptatifs sont utilisés: Lors de la lecture de « Destruction AllStars », les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense sont utilisés. Lorsqu’une voiture est très endommagée, les gâchettes à gaz et les freins sont beaucoup plus difficiles à utiliser. Cela garantit plus d’immersion dans l’action.

Dans différents modes, vous pouvez laisser libre cours à votre destructivité. © Sony Interactive Entertainment / Lucid Games

Les microtransactions ralentissent le plaisir du jeu

Après toutes les choses positives à propos de « Destruction AllStars », nous les cachons Inconvénients bien sûr que non. Le grand sujet de discussion devrait être le Microtransactions le sien. Vous pouvez dire que les développeurs ont dû installer un modèle payant relativement tard dans la production après que le jeu soit passé d’un titre à plein prix à un téléchargement gratuit PS Plus.

Il y a les points négatifs suivants concernant les microtransactions:

Gagner normalement Monnaie du jeu fonctionne par augmentation de niveau en mode en ligne et cela fonctionne (surtout plus tard) seulement lent .

fonctionne par augmentation de niveau en mode en ligne et cela fonctionne (surtout plus tard) . Les cosmétiques sont très chers , afin que vous vous concentriez au mieux sur un personnage et que vous débloquiez les autres skins et plus pour lui.

, afin que vous vous concentriez au mieux sur un personnage et que vous débloquiez les autres skins et plus pour lui. Pour le Débloquez la plupart des peaux, émotions ou autres produits cosmétiques vous devez investir de l’argent réel. Parce qu’une grande partie de cela nécessite en plus de la devise normale du jeu Monnaie premium .

vous devez investir de l’argent réel. Parce qu’une grande partie de cela nécessite en plus de la devise normale du jeu . Cette devise premium ne peut actuellement être obtenue qu’avec de l’argent réel. Mais ça devrait aussi passer plus tard défis quotidiens peuvent être gagnés.

peuvent être gagnés. Même modes de jeu entiers sont situés derrière un paywall! La plupart des tâches du mode défi doivent d’abord être achetées.

