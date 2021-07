Destruction AllStars Free Costumes dans Sackboy: A Big Adventure rappelle que le jeu PS5 existe

C’est dommage, mais il est impossible de nier que Destruction AllStars a été une expérience quelque peu ratée de Sony. Le jeu d’action véhiculaire multijoueur a de bonnes idées, mais ne semble finalement pas avoir fait son chemin, même s’il est disponible sur PlayStation Plus depuis deux mois. Cela dit, il semble que Sony n’ait pas encore fini de pousser l’exclusivité PS5: deux de ses personnages font des apparitions dans Sackboy: A Big Adventure.

Poursuivant une tendance qui a commencé avec Selene de Returnal, le jeu de plateforme 3D de Sumo Digital prouve que PlayStation Studios est un groupe soudé avec un autre croisement. Nous avons également eu les stars de Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet, Clank et Rivet, et maintenant c’est au tour de Tw!nkleR10t et Ultimo Barricado du titre de combat de voiture destructeur de Lucid Games:

Êtes-vous prêt à apporter un peu plus de chaos à Craftworld ?! Costumes Tw!nkleR10t et Ultimo Barricado de @PlayDestruction arrivent à Sackboy : A Big Adventure le 30 juillet ! pic.twitter.com/Td6b09bMvu — Sackboy : une grande aventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) 26 juillet 2021

Ces nouveaux costumes seront disponibles dans Sackboy: A Big Adventure à partir du 30 juillet et ne coûteront rien à échanger. C’est agréable de voir les jeux de première partie bénéficier de ce traitement ; peut-être que ces skins particuliers encourageront certains à se replonger dans Destruction AllStars. D’accord, les gars ? Droite?