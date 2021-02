Destruction AllStars Devs ‘Hear You Loud and Clear’ sur les problèmes de chat vocal

Le Community Manager de Destruction AllStars s’est adressé à Reddit pour confirmer qu’il vous entend «haut et fort» concernant l’incapacité du jeu à désactiver complètement le chat vocal. «Nous travaillons sur un correctif pour ces problèmes dès que possible», ont-ils souligné, ajoutant qu’il pourrait être en mesure de fournir un calendrier pour ladite mise à jour plus tard cette semaine. En attendant, le développeur Lucid Games recommande d’utiliser la carte d’activité associée pour désactiver les lobbies.

Ailleurs dans leur message, le responsable de la communauté a ajouté qu’il avait «entendu dire que certains d’entre vous aimeraient que de la musique épique soit détruite». Ils ont poursuivi: «Bien que le manque de musique pendant un match soit voulu (ce n’est pas un bug!), Nous allons certainement examiner ces commentaires.» Ils ont répété que «ce n’est que le début», avec de nouveaux modes de jeu, AllStars et bien plus encore, tout au long de 2021 et au-delà. Pour l’instant, si vous souhaitez vous lancer dans le jeu, consultez notre Destruction AllStars guide.