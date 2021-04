Destruction AllStars déroule le tapis rouge de la saison 1 sur PS5

L’énorme mise à jour de Destruction AllStars pour la saison 1 débutera le mois prochain, le développeur Lucid Games déroulant le tapis rouge pour une tonne de nouveau contenu. Comme annoncé précédemment, Hotshots verra l’ajout d’un nouveau mode AllStar et d’une tonne de produits cosmétiques dans le cadre d’une échelle de déverrouillage de style Battle Pass.

Le nouveau AllStar s’appelle Alba, un compétiteur vétéran qui revient au concours après plusieurs années d’absence. Le fougueux Écossais est capable d’invoquer des bloqueurs hors du sol à pied et peut tirer des lasers dans son véhicule héros. «Ces faisceaux peuvent être déployés tactiquement lorsque vous approchez d’un joueur ennemi, ou en réponse à un véhicule héros ennemi qui fonce sur vous», explique le blog PlayStation.

Les nouveaux produits cosmétiques que vous débloquerez dans le cadre de l’AllStar Pass jouent sur le thème du tapis rouge, vous obtiendrez donc beaucoup de tenues «chics», avec des queues et des liens à l’ordre du jour. «Pour faire progresser votre AllStar Pass, vous devrez gagner des points de saison en terminant des matchs en ligne, avec des points supplémentaires offerts grâce à de nouveaux défis saisonniers et des défis de sponsor», ajoute le texte de présentation.

Il existe 100 niveaux de contenu à débloquer, et l’achat de 1000 points de destruction coûtera environ 7,99 € / 9,99 €. Bien sûr, si vous ne voulez pas payer, vous pourrez également profiter de niveaux gratuits. Alba recevra également une nouvelle série de défis solo, qui sera également disponible à l’achat en utilisant des points de destruction.

Comme indiqué précédemment, Hotshots marquera également l’ajout du mode Photo, ainsi que du nouveau mode de jeu Blitz en équipe en juin, que Lucid Games s’attend à devenir le nouveau standard compétitif pour la version à venir. Vous pouvez consulter toutes les nouvelles fonctionnalités et cosmétiques dans la bande-annonce intégrée ci-dessus, et il y a beaucoup plus d’informations sur le blog PS.