Destruction AllStars de la PS5 fait monter le carnage avec des changements de gameplay

La communauté minuscule – mais dévouée – de Destruction AllStars était impatiente de savoir à quoi Lucid Games joue avec le titre de combat de véhicules, après avoir tranquillement prolongé la saison un et n’a ensuite pas réussi à fournir de mises à jour significatives. La réponse est qu’il a un peu réinventé le gameplay, car il cherche à augmenter le «facteur amusant» de son exclusivité PlayStation 5.

Il y a quelques changements – expliqués plus en détail sur le Blogue PS, bien sûr – mais ils se résument à un meilleur code réseau, des temps de recharge réduits et des cartes plus petites. Les arènes révisées seront déployées dans quelques semaines, tandis que les autres changements sont en ligne maintenant. Les améliorations du code réseau susmentionnées aideront à réduire la latence, réduisant ainsi les « coups fantômes », qui se produisent lorsque les joueurs perdent la santé même s’ils ne voient pas le contact.

L’idée, dans tous les cas, est de rendre le jeu plus agréable à jouer : des temps de recharge plus courts signifient que vous pouvez claquer avec plus de fréquence, tandis que les cartes plus petites signifient que vous n’aurez plus besoin de faire le tour de l’action à la recherche d’adversaires. La saison en cours se poursuivra un peu plus longtemps, mais trois nouveaux niveaux ont été ajoutés, ainsi qu’un tas de nouveaux skins que vous pouvez acheter via une vitrine rafraîchie.

Vous pourrez également inviter des amis à des modes de jeu en solo, ce que la communauté réclame. De bonnes mises à jour, donc, avec d’autres apparemment à venir – il ne semble pas qu’il soit prévu de mettre fin à ce projet de si tôt. Mais est-ce suffisant pour vous remettre au volant ? Crash dans la section commentaires ci-dessous.