Destruction AllStars au prix de 19,99 € après l’inclusion de PS Plus

Destruction AllStars sera au prix de 19,99 € sur le PlayStation Store une fois qu’il sera sorti de PlayStation Plus à la fin de mars 2021. Confirmé sur le blog PlayStation, le développeur Lucid Games estime que ce prix représente un bon rapport qualité-prix. « Il s’agit d’un excellent rapport qualité-prix et permet de garantir que le chaos continuera longtemps après la fin de notre promotion PlayStation Plus. Bien sûr, si vous avez déjà ajouté le jeu à votre bibliothèque, il vous appartient de le conserver tant que vous êtes abonné PlayStation Plus actif. » Il s’agit, naturellement, d’un coût à payer considérablement inférieur par rapport aux 70 € auxquels il allait être facturé avant le lancement de la PlayStation 5.

Si vous avez déjà récupéré le titre via PS Plus, vous n’aurez évidemment pas à payer un centime pour continuer à jouer tant que votre abonnement reste actif – cela s’applique simplement à ceux qui souhaitent acheter Destruction AllStars une fois qu’il est parti. le service.

Ailleurs dans le billet de blog, Lucid Games présente ses plans à court terme pour le contenu Destruction AllStars, y compris les week-ends double XP, les séries de défis et de nouveaux skins. « Une fois de plus, nous voulons juste dire un grand merci à tous ceux qui ont joué au jeu, partagé leurs clips et demandé ce qui va suivre dans Destruction AllStars. Nous avons beaucoup de choses en réserve pour vous et nous sommes impatients de partager plus à ce sujet bientôt! «

Pensez-vous que ce soit le bon prix pour Destruction AllStars? Ou peut-être devrait-il être supérieur ou même inférieur? Dans tous les cas, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.