Destroy All Humans n’a pas de version Xbox Series X et PS5 prévue

Il y a environ un mois, le nouveau titre de la saga Destroy All Humans est arrivé sur nos consoles, une version totalement renouvelée de notre alien préféré. Depuis lors, le jeu a reçu différentes mises à jour pour des corrections mineures et du nouveau contenu, mais à aucun moment il n’a été question d’une version pour les consoles de nouvelle génération. Selon l’étude, d’autres versions sont proposées, mais pas pour Xbox Series X et Playstation 5.

Le titre mettant en vedette Crypto et se déroulant dans les années 50 a eu un bon accueil, dépassant même les prévisions fournies par THQ Nordic, mais il semble tout de même qu’il n’aura pas de version pour les nouvelles consoles. Le directeur créatif Jean-Marc Haessig et le directeur technique Johan Conradie, ont offert un entretien avec les collègues du média Gamingbolt, où ils ont posé des questions assez intéressantes, parmi lesquelles il a été interrogé sur la prochaine génération.

Plans futurs pour Détruire tous les humains

Répondant de manière assez directe, Conradie a déclaré que pour le moment ils n’ont pas de plans pour elle.

Nous travaillons actuellement sur la maintenance post-lancement du jeu. Une version nouvelle génération de Destroy All Humans n’est pas prévue.

Bien que cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas jouer sur les nouvelles machines, du moins dans le cas de Xbox SEries X, qui sera rétrocompatible avec tout le catalogue Xbox One existant; bien que si, il n’y aura aucune amélioration supplémentaire qui profite de toutes les caractéristiques de la bête.