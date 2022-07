‘Destiny : The Winx Saga’, série Netflix : date de sortie de la saison 2

Il semble que le chaos magique ne soit pas encore terminé, car Netflix vient de confirmer que la deuxième saison de »Destiny : la saga des Winx » arrivera sur la plateforme à l’automne de cette année. L’histoire mettant en vedette Abigaïl Cown, Hannah van der Westhuysen, Précieux Mustapha, Sel d’Elliot Oui Elisha Applebaum est basé sur la série animée »Winx Club » et se poursuivra le 16 septembre.

La deuxième saison de »Destiny » présentera de nouveaux personnages tels que la fée de la terre Flora, joué par Pauline Chávez, et bien sûr, cela ramènera les principales filles Bloom, Stella, Aisha, Terra et Musa, alors qu’elles continuent à fréquenter l’internat magique d’Alfea. Après avoir réalisé que quelque chose ne va pas, le groupe de Bloom et ses amis devront découvrir ce qui ne va pas et affronter les forces obscures qui leur causeront des problèmes cette saison.

Parmi les autres nouveaux membres de la distribution qui se joignent à cette saison, citons Miranda Richardson, nominée aux Oscars, en tant que réalisatrice d’Alfea, ainsi que Daniel Betts en tant que professeur Harvey. Ils rejoignent un casting qui comprend également Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham, Jacob Dudman, Brandon Grace, Robert James-Collier, Ken Duken et Éanna Hardwicke.

» Destiny: The Winx Saga » est produit par Judy Counihan et Kris Thykier de Archery. Pictures, et Joanne Lee et Cristiana Buzzelli de Rainbow. La série italienne » Winx Club » était un phénomène lors de sa première en 2004, étant la base principale de cette nouvelle adaptation Netflix qui donne un ton plus sombre au concept de fées, rejoignant d’autres types de séries fantastiques telles que » The Witcher », »Sweet Tooth » et »Shadow and Bone ».

Synopsis officiel de la saison 2 de Destiny : La saga Winx

»L’école a repris ses activités sous l’autorité militante de l’ancienne directrice d’Alfea, Rosalind. Avec les Burned Ones partis, Dowling « disparu » et Silva emprisonnée pour trahison, l’Alfea de l’année dernière a grandi avec une nouvelle magie, de nouvelles romances et de nouveaux visages. Mais lorsque les fées commencent à disparaître dans la nuit, Bloom et ses compagnons de suite découvrent une menace dangereuse qui se cache dans l’ombre. Un qu’ils devront arrêter avant qu’il ne fasse des ravages dans tout l’Autre Monde. »

Si vous n’avez pas encore »Destiny : La Saga Winx », vous pouvez profiter pleinement de sa première saison sur Netflix, la saison 2 arrivant le 16 septembre.