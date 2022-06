« Destiny : The Winx Saga » Saison 2 : Netflix dévoile les premières images

Netflix

La deuxième saison de Destiny : la saga des Winx Cela a été confirmé il y a longtemps, mais ce n’est que maintenant que les premières images sont connues et elles vous surprendront. Voir!

©NetflixAbbey Cowen dans Fate: The Winx Saga 1

L’année dernière, Netflix a été complètement surpris par l’incorporation de Destiny : la saga des Winx à votre catalogue. La série, mettant en vedette abigail cowen Il a une saison de six épisodes pleins de drame, de fantaisie et de suspense. Et, étant une action en direct de Winx Clubne promettait initialement pas beaucoup de succès, mais a rapidement charmé les fans et fait fureur.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Destiny : la saga des Winx Il dit: « Suivez le passage à l’âge adulte de cinq fées qui suivent leurs études à Alfea, une école magique où elles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs au milieu des avatars de l’amour, des rivalités et des monstres qui menacent leur existence. Du créateur Brian Young (« The Vampire Diaries »), « Destiny: The Winx Saga » est une version live-action de la série animée « Winx Club » d’Iginio Straffi.”.

Sans aucun doute, c’est un retour sans précédent pour les fans, alors Netflix n’a pas hésité à renouveler Destiny : la saga des Winx pour une deuxième saison qui, pour le moment, n’a pas de date de sortie. Précisons cependant que le géant du streaming vient d’annoncer la meilleure des nouvelles aux téléspectateurs : ils ont dévoilé les premières images des nouveaux épisodes. Tout sur ce qui va arriver est encore inconnu, mais cette première vidéo diffusée par la production a laissé tout le monde choqué.

C’est parce qu’en elle Eliot Salt apparaît dans son rôle de Terra parlant à qui semble être son frère, Sam, et qui est joué par Jacob Dudman. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Paulina Chávez fait également sa première apparition dans la série, donnant vie à Flora lorsqu’elle arrive à Alfea. Sans aucun doute, c’est l’un des ajouts les plus attendus par les fans pour cette nouvelle saison.

En revanche, cette édition de Destiny : la saga des Winx C’est l’un des plus prometteurs et a suscité le plus d’attentes parmi les fans. C’est que, désormais, les protagonistes, Abigail Cowen et Danny Griffin ont confirmé qu’ils étaient en couple. Au cours de la série, les deux se sont avérés avoir une grande chimie à l’écran qui, apparemment, a dépassé la fiction.

