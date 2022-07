« Destiny : The Winx Saga » saison 2 : Netflix confirme la date de sortie

Netflix

La deuxième saison de Destiny : la saga des Winx Cela a été confirmé par Netflix il y a quelque temps et il y a maintenant une date de sortie. La rencontrer.

©NetflixDestiny : La saga Winx prépare son retour

Basé sur la série animée iconique d’Iginio Straffi, Destiny : la saga des Winx Il est arrivé sur Netflix en 2021 provoquant une grande sensation parmi les téléspectateurs du géant du streaming. C’est pourquoi la plateforme n’a pas hésité à le renouveler pour une deuxième saison. De plus, la fin controversée de la première édition a laissé tous les fans en redemander. A tel point que la confirmation des nouveaux épisodes a enchanté des milliers de personnes.

Cependant, comme cela s’est produit avec plus d’une production, la pandémie de COVID 19 a considérablement compliqué le calendrier de production. Destiny : la saga des Winx. En effet, la quarantaine et les restrictions concernant le coronavirus ont fait démarrer le tournage beaucoup plus tard que prévu. C’était le 20 juillet de l’année dernière lorsque le casting est revenu sur le plateau d’enregistrement et ce n’est que maintenant que des nouvelles à ce sujet ont été connues.

Il y a des semaines Netflix a publié la première bande-annonce de la deuxième saison de Destiny : la saga des Winx laissant les fans avec une anxiété croissante. C’est pourquoi maintenant le géant du streaming a confirmé sa date de sortie. Ce sera le 16 septembre prochain lorsque la série revient dans le catalogue de la plateforme. Bien que, cette fois, il y aura plus de suspense, de drame, d’action et d’adrénaline pour les protagonistes.

+ À quoi s’attendre de la saison 2 de Destiny : The Winx Saga :

Composée de huit épisodes, cette édition explorera les nouveaux problèmes de ses protagonistes. Dans la première saison, l’histoire était dans un moment très intéressant déjà entré dans sa fin. Pour ceux qui n’ont pas vu la première partie, il est recommandé de ne pas continuer à lire, mais pour ceux qui ont et ne se souviennent pas de ce qui s’est passé, nous en faisons ici un bref résumé.

La première chose à retenir est que Rosalind a été libérée par Bloom, qui ignorait les conséquences terribles que cela pouvait entraîner à la fois pour elle et pour le monde magique dont elle fait maintenant partie. D’autre part, le professeur Silva a été arrêté pour le meurtre présumé du père de Sky, Andreas, qui n’est pas réellement mort. De plus, à Alfea, une nouvelle bataille aura lieu entre les étudiants et les nouveaux puissants de l’institut.

On ignore encore ce qui peut se passer dans cet institut, mais s’il y a une chose qui est certaine, c’est que Bloom deviendra l’acteur clé de ce combat. À son tour, on s’attend à ce que dans ces nouveaux épisodes la vérité sur ses parents, ses pouvoirs et pourquoi il a accès à la magie que l’on croyait perdue soit connue. Sans doutes, Destiny : la saga des Winx retour sur netflix avec plus de suspense que prévu et beaucoup de choses à régler.

