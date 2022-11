« Destiny : The Winx Saga », pourrait-il encore avoir une saison 3 ?

Récemment, il a été révélé que « Destiny : la saga des Winx» a été annulé par Netflix. Bien que la série ait été très critiquée lors de son lancement, elle a acquis une large base de fans. les fans qui se sont déchaînés contre le géant du streaming pour cette décision.

Le programme est un adaptation de la animation du club des winxcréé par Iginio Straffiqui avait une esthétique années 2000 très marquée et qui aurait été incroyable à voir avec le retour cyclique de cette tendance.

Cependant, beaucoup ont été déçus lorsqu’une version beaucoup plus sombre a été réalisée, mal structurée, surjouée et avec des tenues beaucoup moins glamour que celles portées à l’origine par les fées.

Lors de sa sortie en janvier 2021, il a obtenu un 40% sur le tomatomètre Rotten Tomatoes et le consensus critique le décrit comme «plat, fragile et oubliable. ‘Destiny: The Winx Saga’ est un flop fantastique qui ne parvient pas à capturer la magie de son matériel source”.

Au contraire, il avait un meilleur score avec le public, puisqu’il a atteint 76 %. De plus, c’était l’une des séries les plus regardées à l’époque, atteignant 57 millions de vues dans les 28 premiers jours.

Malgré le succès populaire, le créateur de « Destiny : The Winx Saga », Brian Young, a annoncé que Netflix ne continuerait pas avec une troisième saison. Pour lui, les fans ont décidé de prendre les choses en main.

Le développeur de « Destiny : The Winx Saga » a annoncé l’annulation de la série (Photo : brianjyoung / Instagram)

« DESTINATION : LA SAGA DES WINX », POURRAIT-IL REVENIR DANS UNE SAISON 3 ?

La saison 2 de « Destiny : The Winx Saga » s’est terminée de manière intrigante, avec le voyage de S’épanouir dans une autre dimension à la recherche de sa mère et l’annonce de Beatrix qu’elle avait deux soeurs (éventuellement Icy et Darcy). Les fans espéraient voir comment cela se déroulerait dans une troisième saison, mais Netflix a décidé d’annuler la série.

Pour les convaincre du contraire, Lauren Schnoor a lancé une pétition sur la page Change.org. Ils demandent non seulement que la série ne soit pas annulée, mais qu’ils s’assurent qu’elle sera renouvelée pour clore l’histoire.

« C’est vraiment dévastateur. Tout le monde espérait plus de saisons et espérait qu’ils renouvelleraient le spectacle. Au lieu de cela, ils ont choisi d’annuler le spectacle, laissant de nombreux fans furieux et navrés. C’est pourquoi j’ai créé cette pétition que les gens doivent signer pour que Netflix puisse la récupérer. Aidez-moi à signer cette pétition pour ramener l’incroyable série Fate : The Winx Saga et obtenir la fin que nous méritons !», a écrit le fan dans la description.

Jusqu’au moment, la pétition a atteint plus de 50 mille signatures et son objectif est d’atteindre 75 mille.

Abigail Cowen dans le rôle de Bloom Peters dans « Destiny : The Winx Saga » (Photo : Netflix)

COMMENT SIGNER LA PÉTITION POUR AVOIR UNE SAISON 3 DE « DESTINATION : LA SAGA DES WINX » ?