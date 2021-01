« Destiny: The Winx Saga »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

« Destiny: The Winx Saga » (« Fate: The Winx Saga » dans sa langue d’origine) est une série de Netflix Basé sur la série animée « Winx Club » créée par Iginio Straffi et suit cinq fées de l’école de magie Alfea alors qu’elles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs, à faire face aux rivalités, aux romances et aux événements surnaturels.

Après avoir découvert qu’elle est une fée du feu de manière tragique, Bloom décide d’assister Alfea dans l’espoir d’apprendre à contrôler sa magie, et dès son premier jour commence à découvrir quelques secrets: elle apprend l’existence des brûlés et des qu’elle est une remplaçante, c’est-à-dire qu’ils l’ont échangée à la naissance.

Le lendemain, les élèves explorent leurs pouvoirs et leurs sentiments. Malgré sa rivalité pour Sky, Stella donne à Bloom des conseils sur la façon de contrôler ses pouvoirs. Pendant ce temps, Silva est blessée en essayant de transférer l’homme brûlé.

Bloom conjugue passé et présent en analysant un souvenir clé qui implique Rosalind, et pour continuer son enquête sur son origine, elle essaie d’établir un contact avec Beatrix et demande l’aide d’une camarade de classe. Enfin, la réalisatrice Farah Dowling dévoile plus de détails sur son histoire.

Bloom a publié Rosalind pour obtenir une réponse sur son origine (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «DESTINO LA SAGA WINX»?

Dans le dernier épisode de « Destination: La saga Winx», Bloom laisse sortir Rosalind dans l’espoir d’obtenir les réponses qu’elle cherche, mais elle découvre qu’elle veut aussi contrôler son pouvoir, tout comme les sorcières.

Rosalind était le directeur précédent et a mené la lutte contre les brûlés. Cependant, elle a dépassé les limites lorsqu’elle a exigé de détruire la ville d’Aster Dale, et ses soldats se sont rebellés contre elle, mais avant de tomber, elle a « sauvé » deux bébés: Bloom et Beatrix.

À sa libération, elle explique à Bloom que les habitants d’Aster Dale n’étaient pas des humains mais des sorcières qui ont kidnappé la fée du feu lorsqu’elle était bébé pour exploiter son grand pouvoir. Mais ce n’est qu’une partie de la vérité, et alors que Rosalind absorbe l’énergie du cercle de pierres, Bloom retourne à Alfea pour défendre ses compagnons des brûlés.

Bien qu’un peu tard, Bloom comprend que Rosalind n’est pas la seule à pouvoir l’aider avec ses pouvoirs, ses amis peuvent aussi le faire. Avec l’aide de Stella et Aisha, il parvient à vaincre tous les brûlés et déverrouille l’ancienne magie des fées.

Quand tout est fini, les cinq amis passent un week-end en Californie et pendant ce temps, Rosalind assassine Farah et cache son corps parmi les brûlés. Avec le soutien de la reine Solarian, Luna, Rosalind et Andreas prennent le pouvoir à Alfea.

Lorsque Bloom et ses amis sont revenus à Alfea, ils ont eu une grosse surprise (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «DESTINO LA SAGA WINX» POUR LA SAISON 2?

Le dernier chapitre de « Destination: La saga Winx”A laissé plusieurs questions qui devraient être abordées dans une deuxième tranche. Parmi eux, qu’arrivera-t-il à Alfea maintenant que Rosalind est à nouveau directrice? Bloom et le reste de ses amis feront-ils quelque chose à ce sujet? Que signifie le retour d’Andreas et l’emprisonnement de Silva? Qu’arrivera-t-il à Beatrix et Riven? Bloom et Sky seront-ils toujours ensemble?

Même si Netflix n’a pas confirmé une deuxième saison, dans une interview avec The Wrap Abigail Cowen, qui joue Bloom, a révélé qu’il y avait la possibilité d’un nouvel opus et que Flora pourrait la rejoindre.

Et Flora n’est pas réellement dans notre série. Je sais qu’il y a une certaine confusion à ce sujet; dans la première saison, elle ne l’est pas. Le personnage d’Eliot est en fait Terra, qui a été créé spécifiquement pour la série. J’ai hâte que les fans tombent amoureux d’elle aussi. Elle est si drôle, elle est si douce Je veux dire, c’est un personnage si adorable. Et je pense que l’idée fausse est que le personnage d’Eliot est Flora. Mais Terra est nouvelle, elle est réinventée ».

«Si nous avons la chance d’obtenir une deuxième saison, je pense que Flora viendrait et elle l’apprécierait certainement. Je ne fais pas partie du processus de casting, mais je pense que si la série entre dans une deuxième saison, j’espère que ces préoccupations peuvent être abordées, car je pense que la diversité à la fois devant et derrière la caméra est vitale et très nécessaire tout au long. l’industrie et à l’international. Je pense donc qu’il est important que nous ayons ces conversations », a-t-il ajouté.