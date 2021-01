« Destiny: The Winx Saga », aura la saison 2 sur Netflix?

Basé sur la série animée « Winx Club » créée par Iginio Straffi, « Fate: The Winx Saga » (« Fate: The Winx Saga » dans sa langue d’origine) est une série d’action en direct qui raconte l’histoire d’un groupe d’étudiants de l’école de magie Alfea qui apprend à maîtriser ses pouvoirs tout en affrontant les rivalités, les romances et les événements surnaturels.

PLUS D’INFORMATIONS: « Le monde caché de Sabrina », aura la saison 5 sur Netflix?

Straffi, qui a qualifié la fiction de « plus tendue et sombre que vous ne pouvez l’imaginer », est productrice exécutive avec Judy Counihan, Brian Young et Kris Thykier. Ce drame jeunesse par Netflix avec Abigail Cowen a commencé sa photographie principale en septembre 2019 en Irlande.

Les six épisodes de la première saison de « Destination: La saga Winx« Ils devaient être diffusés en 2020, mais en raison de la crise des coronavirus, ils n’ont été créés que le vendredi 22 janvier 2021. Malgré cela, les utilisateurs du service de streaming demandent déjà un deuxième versement.

« DESTINO LA SAGA WINX » AURA-T-IL LA SAISON 2 SUR NETFLIX?

Jusqu’au moment Netflix Il n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série jeunesse, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est fort probable que les cinq fées reviendront pour plus d’aventures dans une nouvelle saison.

Également dans une interview avec The Wrap Abigail Cowen, qui joue Bloom dans « Destination: La saga Winx« , a révélé qu’il existe une possibilité d’un deuxième versement et que Flora pourrait le rejoindre.

Et Flora n’est pas réellement dans notre série. Je sais qu’il y a une certaine confusion à ce sujet; dans la première saison, elle ne l’est pas. Le personnage d’Eliot est en fait Terra, qui a été créé spécifiquement pour la série. J’ai hâte que les fans tombent amoureux d’elle aussi. Elle est si drôle, elle est si douce Je veux dire, c’est un personnage si adorable. Et je pense que l’idée fausse est que le personnage d’Eliot est Flora. Mais Terra est nouvelle, elle est réinventée ».

«Si nous avons la chance d’obtenir une deuxième saison, je pense que Flora viendrait et elle l’apprécierait certainement. Je ne fais pas partie du processus de casting, mais je pense que si la série entre dans une deuxième saison, j’espère que ces préoccupations peuvent être abordées, car je pense que la diversité à la fois devant et derrière la caméra est vitale et très nécessaire tout au long. l’industrie et à l’international. Je pense donc qu’il est important que nous ayons ces conversations », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse de leur public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Qu’arrivera-t-il aux cinq fées dans une deuxième saison de « Destiny: The Winx Saga »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «DESTINO LA SAGA WINX» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Destination: La saga Winx« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.