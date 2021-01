« Destiny: The Winx Saga » 2 sur Netflix: quand la saison 2 sortira-t-elle en streaming

« Destiny: La saga Winx»Reçu des critiques mitigées après sa première en janvier 2021, les fans se demandent maintenant s’il y aura une deuxième saison. Cependant, si dans son nom même «saga» est inclus, il est fort probable que ses créateurs aient pensé à plus d’une série d’épisodes pour la série.

Basé sur la série animée « Winx Club», L’adaptation en direct a lieu dans Collège Alfea, une institution d’un autre monde où les fées et les spécialistes développent leurs compétences. Saison 1 de « Destiny: La saga Winx« Se concentre sur une guerre imminente avec la menace connue sous le nom de Brûlés.

Dans ce programme, Abigail Cowen devient le protagoniste comme une fée du feu appelée Floraison. C’est une humaine qui a été recrutée par le réalisateur, Farah Dowling, qui signifie bien pour ses élèves, mais qui raconte encore des mensonges sur le passé de l’école.

La fin de saison 1 Il résout de nombreux points de conflit tout en provoquant une toute nouvelle dynamique pour les épisodes suivants de la série. Désormais, les fans veulent savoir quand exactement la deuxième partie de « Destiny: La saga Winx« Et à partir de quel jour sera-t-il disponible le Netflix. C’est ce qu’il mentionne Marie Claire.

QUAND LA SAISON 2 DE «DESTINO: LA SAGA WINX» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La série devait être diffusée en 2020, mais en raison de la crise des coronavirus, elle a été lancée le 22 janvier 2021 avec un total de six épisodes (Photo: Netflix)

Netflix n’a pas encore donné son feu vert Deuxième Saison de « Destiny: La saga Winx», Du moins officiellement. Le service de streaming attend généralement trois à six semaines pour faire les annonces de renouvellement officielles, de sorte que les fans auront probablement une réponse au début du mois. Mars 2021.

Les critiques n’ont pas été ravis des six premiers épisodes de la série jusqu’à présent, mais la série pourrait finir par être un succès en streaming si les histoires deviennent populaires auprès des jeunes. Une partie de l’idée de créer une saga action en direct, c’est attirer tout le public qui a vu « Winx ClubQuand ils étaient adolescents.

En supposant que Netflix commander le saison 2 de « Destin: la saga Winx« Quelque temps avant mi 2021, la production pourrait démarrer avant juin. Alors que la plupart des séries dramatiques pour adolescents ont 10 épisodes complets, cette série particulière a une portée de production modeste avec seulement six épisodes en cours. saison 1.

L’Autre Monde est le monde où se trouve le monde des Winx dans la série Netflix (Photo: Netflix)

Cela dit, il semble probable que la saison de « Destiny: La saga Winx » lance en janvier 2022. Cette date resterait la même à moins que la pandémie de coronavirus ne retarde à nouveau tous les enregistrements, ou dans ce cas, quelque chose se passe avec ses protagonistes. Ce qui est certain, c’est que il y a encore beaucoup d’histoire à raconter du drame.

À la fin de la première partie, il se passe beaucoup de choses. Floraison Débloquez un nouveau niveau dans ses pouvoirs de fée, gagnant ses ailes de fée enflammées et vaincre une armée de Brûlés Dans le processus. Rosalind, l’ancien directeur de Alfea, très manipulateur, assassine brutalement le réalisateur Farah Dowling et prenez le contrôle de l’école avec l’aide du Reine de Solaria et son armée.

Abigail Cowen est Bloom. (Photo: Netflix)

Floraison Elle dit à ses parents qu’elle est une changeling, une fée qui a été changée à la naissance avec son bébé humain, et ils semblent l’accepter et l’aimer de la même manière. La Reine révèle que le père de Ciel, Andreas, a été secrètement vivant toutes ces années, se cachant et élevant Beatrix, le dangereux acolyte adolescent de Rosalind.

La chose la plus importante est peut-être que Rosalind explique qui sont les monstres brûlés et comment ils sont connectés Floraison: « Il y a une légende. Il a mille ans. Au fait, c’est l’âge des brûlés. C’étaient des soldats d’une guerre ancienne. La légende traite de la magie utilisée contre eux. Il les a créés. Est puissant. Il est essentiel. La flamme du dragon. Brûle à l’intérieur de notre ami changeant« , Il dit Dowling.

C’est beaucoup à développer, et ce n’est même pas tout. Ongle Deuxième Saison Je pourrais explorer toutes les possibilités et les questions que les fans se posent depuis le premier chapitre de « Destiny: La saga Winx». Désormais, tout dépend de Netflix pour le renouveler officiellement.