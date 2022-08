"Destiny, la saga des winx" saison 2 : Netflix a sorti la première bande-annonce et c’est choquant

Netflix

La deuxième saison de Destiny, la saga des winx Il a déjà une date de sortie et une première bande-annonce officielle. Voir!

©NetflixDestiny, la saga Winx se rapproche

C’est un fait! La deuxième saison de Destiny, la saga des winx se rapproche de Netflix. Sera le 16 septembre quand les nouveaux épisodes de cette fiction, basée sur la série Winx Club créée par Iginio Straffi, reviennent chez le géant du streaming. Et, encore une fois, pleine de science-fiction, de drame, d’adrénaline et d’action, la bande dessinée s’apprête à enchanter ses téléspectateurs qui l’attendent déjà avec impatience.

De quoi s’agit-il? Destiny, la saga des winx suit le passage à l’âge adulte de six fées qui suivent leurs études à Alfea, une école magique où elles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs. Ceci, au milieu de l’amour, des rivalités et des monstres qui menacent leur existence. Mais désormais, dans sa deuxième saison, la série se concentrera sur le retour à l’école des protagonistes, bien que cette fois sous le regard strict de l’ancienne directrice d’Alfea, Rosalind.

Bien sûr, maintenant les étudiants n’ont plus à affronter les brûlés, Dowling a disparu, Silva est en prison pour trahison et une nouvelle magie est née à Alfea. Bien que, comme si cela ne suffisait pasil y a aussi de nouvelles romances, des visages et des dangers ! Eh bien, les fées commencent à disparaître mystérieusement dans la nuit, alors Bloom et ses compagnons découvrent qu’une nouvelle menace se cache. C’est un problème qui doit être arrêté avant que le chaos n’éclate à nouveau.

Cela montre certainement que la nouvelle édition de Destiny, la saga des winx, approche avec beaucoup plus d’adrénaline. D’ailleurs, cela a été démontré par sa bande-annonce qui vient de sortir. Car, bien que l’on sache déjà de quoi parlera l’intrigue, il reste encore quelques jours avant son grand lancement, donc les fans voulaient déjà voir une nouvelle bande-annonce et Netflix s’est conformé. Maintenant, avec le premier aperçu officiel et final, il est clair que l’histoire change radicalement.

Cependant, ce qui a le plus surpris les téléspectateurs, c’est le fait que, apparemment, la relation entre Bloom et Sky n’est toujours pas tout à fait bonne. En effet, tout indique qu’elle trouve un nouvel amour ou, du moins, un nouveau conseiller. En tout cas, il faut noter que cela n’arrive que dans la fiction puisque en dehors du plateau de Netflix Abigail Cowen et Danny Griffin, les acteurs, forment un couple officiel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂