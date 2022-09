"Destiny, la saga des winx": Danny Griffin dévoile les coulisses de la saison 2

Netflix

La deuxième saison de Destiny, la saga des winx est disponible sur Netflix et c’est comme ça qu’il a été tourné ! Découvrez les photos partagées par Danny Griffin.

© @danny_griffin_Danny Griffin dans Destiny, la saga des Winx

Ce fut une longue attente pour les fans, mais finalement la deuxième saison de Destiny, la saga des winx, est venu sur Netflix. Avec sept nouveaux épisodes, la série est revenue sur la plateforme avec beaucoup plus d’adrénaline, de drame et de science-fiction pour les téléspectateurs. En effet, cette fois, les étudiants d’Alfea ont été confrontés à de nouvelles menaces et Bloom a été contraint de le découvrir avant qu’il ne soit trop tard.

Sans doutes, Destiny, la saga des winx Il est revenu avec plus d’émotions et des moments sans précédent. De plus, bien sûr, il y a aussi le fait que Danny Griffin et Abigail Cowen sont revenus pour se mettre dans la peau de Bloom et Sky, respectivement. Mais, comme si cela ne suffisait pas, de nouveaux personnages sont également arrivés. Certains pour le bien et d’autres pour le mal et cela a donné beaucoup à dire après la première de la bande.

C’est pourquoi beaucoup en voulaient plus, surtout après la fin inattendue de Destiny, la saga des winx. Maintenant, la vérité est qu’on ne sait toujours pas quand de nouveaux épisodes arriveront. Cependant, Danny Griffin était chargé d’exciter ses fans alors que des informations sur une nouvelle saison sont révélées. C’est parce que l’acteur a partagé des images des coulisses de la fiction.

« De bons moments avec de bonnes personnes», a-t-il écrit pour accompagner la publication. En eux, Griffin et le reste de la distribution sont vus partager des moments différents. De plus, bien sûr, il a également révélé comment certaines scènes ont été tournées, faisant ainsi rire ses followers. Eh bien, à son tour, il a précisé qu’au-delà de ce qui se passe dans la fiction, il y avait toujours une grande relation d’amitié et de camaraderie entre tous.

En tout cas, la réalité est que de nombreux fans ont été déçus de la fin, alors ils veulent déjà savoir tout ce qui va arriver. Cependant, il faut se rappeler que Netflix n’a pas confirmé officiellement le renouvellement de la série, c’est-à-dire qu’on ne sait pas encore s’il y aura une saison trois. Mais, avec la fin qu’il a laissée derrière lui, il est très probable que cela se produise.

