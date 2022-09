"Destiny, la saga des winx" 2 : pourquoi Rosalind est jouée par une autre actrice

in

Netflix

La deuxième saison de Destiny, la saga des winx Il est déjà sur Netflix, mais avec une nouvelle actrice. Découvrez pourquoi Rosalind a été échangée.

©NetflixMiranda Richardson en tant que nouvelle Rosalind

Après tant d’attente de la part des fans, enfin la deuxième saison de Destiny, la saga des winx déjà arrivé sur Netflix. C’était le 16 septembre dernier que la fiction était partagée sur le géant du streaming. Avec sept nouveaux épisodes, Alfea est redevenu l’institut de magie le plus recherché de la plateforme. C’est parce que, maintenant, ils sont arrivés avec plus d’adrénaline, de drame et de mystère.

Eh bien, encore une fois avec Abbey Cowen donne vie à Bloom, maintenant Destiny, la saga des winx a de nouveaux problèmes pour les étudiants. Parmi eux, les fées ont commencé à disparaître mystérieusement la nuit. Mais, comme si cela ne suffisait pas, la réalité est que les choses à Alfea ont radicalement changé depuis l’arrivée de Rosalind. Le nouveau directeur a transformé l’école en une sorte de centre militaire et tous les élèves sont contre ses mesures.

Bien que ce ne soit pas le seul changement radical, Rosalind a l’air très différente de la première saison et c’est parce que la production a changé l’actrice ! Oui. Dans la première édition, celle qui a donné vie au méchant de l’histoire était Lesley Sharp. Pourtant, pour ces nouveaux épisodes, celle qui s’est mise dans la peau du réalisateur d’Alféa, c’est Miranda Richardson. Cette actrice est connue pour son rôle de Rita Skeeter dans Harry Potter.

+ Pourquoi Destiny, la saga Winx a changé d’actrice :

Cette décision prise par Netflix a été annoncée en 2021 juste au moment où ils ont commencé à tourner les chapitres qui viennent de sortir. Apparemment, d’après ce que certains médias ont expliqué, y compris la production de la série elle-même, le changement était quelque chose que tout le monde avait accepté. C’est-à-dire que Lesley Sharp et Miranda Richardson et le reste de la distribution savaient que cela allait arriver et, même si l’actrice l’a regretté, elle l’a déjà vu venir.

Bon, le tournage du second volet s’est déroulé entre juillet et novembre 2021. Quelques mois impossibles pour Lesley Sharp puisqu’elle avait d’autres projets en cours. C’est pourquoi sa continuité a été rendue impossible dans Destiny : la saga des Winx.

