Destiny 2 Season of the Chosen: nouvelles armes, frappes et zones

La dernière saison de Destin 2 commence la semaine prochaine avec Season of the Chosen. Bungie a publié une bande-annonce pour la vidéo qui présente le nouveau contenu de l’histoire, qui comprend un conflit ravivé entre les Gardiens et la Cabale. La feuille de route du contenu de la nouvelle saison a également été révélée, avec des détails sur tout, des nouvelles armes, frappes et zones. La prochaine saison de Bungie se déroulera du 9 février au 11 mai.

L’histoire de la saison des élus est centrée sur un nouveau conflit entre les Gardiens et la Cabale. Dans la bande-annonce, l’impératrice Caiatl – notre premier aperçu du nouveau chef de la Cabale – offre peut-être la pire alliance jamais proposée entre deux partis opposés. Naturellement, les négociations s’effondrent rapidement alors que Caiatl exige de Zavala un engagement de loyauté, avec des vues mortelles sur lui. Nous supposons que l’histoire commencera immédiatement à partir de là.

Trois grèves figurent dans la nouvelle saison. Proving Grounds est la nouvelle frappe, où les Gardiens se heurtent à la Cabale sur le sort de la dernière ville. Les grèves du repaire du diable et de Fallen SABRE font leur retour Destin 1.

Plus de 25 armes et armures exotiques figurent dans Season of the Chosen, nouvelles et anciennes. Présenté dans la bande-annonce, Ticuu’s Divination est un nouvel arc exotique qui tire et suit plusieurs cibles à la fois. Un nouvel ensemble d’armures appelé Praefectus est également proposé.

Une table de guerre appelée les fonctionnalités HELM, bien que peu de choses soient connues sur son rôle dans la nouvelle saison au-delà de l’acquisition d’un objet appelé le marteau de la preuve; les joueurs doivent consulter Zavala la semaine prochaine pour plus d’informations. Une nouvelle activité à trois joueurs appelée Battlegrounds sera également disponible pour encore plus d’opportunités de tuer la Cabale.

Comme toujours, un nouveau pass saisonnier sera disponible, qui permettra aux joueurs d’accéder à la Divination de Ticuu et à l’ensemble d’armure Praefectus.

Bungie a publié toute la feuille de route de la saison des élus, qui détaille quand des événements spécifiques se produiront entre février et mai. Les Guardian Games sont l’événement final, avec une cérémonie de clôture à la fin. Vous pouvez consulter le calendrier complet ci-dessous.

