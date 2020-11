Destiny 2 recevra deux nouveaux magasins dans la zone sociale de La Torre

Le week-end dernier avant le lancement prévu de Au-delà de la lumière, la nouvelle extension de Destin 2 qui s’annonce comme une véritable révolution au sein de la franchise, principalement grâce à l’arrivée d’un nouvelle sous-classe appelé Stasis et qui sera basé sur Darkness pour la première fois dans la saga de Bungie. Cependant, ces derniers jours, de nouveaux détails à plus petite échelle sont encore connus mais qui seront également importants dans les jeux de chaque joueur. Maintenant, il a été confirmé que À partir du 10 novembre prochain, deux nouveaux magasins arriveront à La Torre, l’espace social de Destiny 2.

Comme d’habitude, le Web officiel de Bungie a été le point de rencontre entre les membres de l’équipe et la communauté des joueurs, et où l’étude a confirmé que il y aura deux nouveaux postes à La Torre. Le premier d’entre eux, les archives d’aventures, sera situé près de l’administration et servira à résoudre la confusion de localiser les aventures précédemment abandonnées. De plus, dans ce nouveau poste, les nouveaux joueurs peut accéder aux tutoriels et assister à la présentation du Cosmodrome.

La deuxième place mettre en évidence au sein de La Torre sera Monument aux lumières perdues, qui sera à côté du dépôt d’objet. Dans cet endroit, les joueurs Ils pourront acquérir des objets rares et des armes de quête / jalon légendaires qui étaient autrefois disponibles dans des quêtes qui ne sont plus disponibles.. Les joueurs auront besoin d’une quantité spécifiée de Lumen, de Matériaux Destiny, de Matériaux Masterwork et de Chiffre Exotique ou de Fragment Ascendant pour acheter n’importe quel objet Exotique ou Légende de leur choix.

Nous vous rappelons que Destin 2 est disponible à PlayStation 4, Xbox One, PC Oui Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour Playstation 5 Oui Xbox série x.

