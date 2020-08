Destiny 2: Quelles armes devraient être introduites dans le Content Store?

Le mois de novembre a été le moment Bungie a choisi pour le lancement de la nouvelle et ambitieuse extension de Destin 2, qui sera appelé Au-delà de la lumière, et coïncidant avec cette date, un nouveau système d’introduction de contenu arrivera appelé l’entrepôt de contenu. Cela signifie que de nombreux éléments de la première tranche de la saga reviendront dans l’inventaire des joueurs au prix de la disparition d’autres éléments qui sont dans l’inventaire depuis plus longtemps. Alors nous avons décidé faire une compilation des armes que nous aimerions contrôler et collecter à partir du mois de novembre.

Brise-glace

L’un des fusils de sniper les plus appréciés de la communauté de destin, sa particularité était le pouvoir recharger constamment des munitions, sans avoir besoin de collecter des munitions spéciales auprès des ennemis. Dans les jeux compétitifs de Les procès d’Osiris Ce serait une arme avec laquelle il faut compter, car les joueurs plus professionnels ont tendance à dépenser plus de munitions dans leurs duels épiques de tireurs d’élite avec leurs rivaux, donc Ce serait un bon ajout qui accorderait de nouvelles stratégies aux jeux compétitifs de Crucible.

TLALOC

D’un fusil de sniper, nous sommes allés à un fusil d’explorateur que beaucoup auront sûrement oublié, mais qui avait une capacité spéciale qui aujourd’hui serait terriblement utile dans les jeux. La Tlaloc dans l’état de base c’était un fusil correct, sans trop de fanfare, mais lorsque le joueur a chargé la compétence Super, elle est devenue une véritable machine à tuer, augmentant sa vitesse de tir. Encore une fois très utile à la fois dans Crucible et Pve, surtout si vous êtes un joueur qui a tendance à économiser beaucoup sur l’utilisation de votre Super.

Palindrome

Tout l’équipement n’allait pas être exceptionnel, dans le premier opus de la franchise, il y avait aussi des armes légendaires qui pourraient être mortelles dans les duels compétitifs de Crucible. C’est le cas de Palindrome, un canon à main lente qui avait une énorme capacité de dégâts sur les bonnes mains. Considérant cela avec le Entrepôt de contenu nous dirons probablement au revoir à l’avenir à Jamais oublié et Hurlement de LunaLe retour de cette arme mythique dès le premier opus pourrait fournir le besoin d’avoir un puissant canon à main entre nos mains.

Gjallarhorn

Tout cela n’allait pas être des armes de PvP Destin 2, un des désireux de revenir c’est aussi celui avec le lance-roquettes exotique Gjallarhorn, une arme dont le plus vétéran de la franchise se souviendra très bien. Sa capacité spéciale lui a permis suivre les ennemis, quelque chose qui était très utile dans les raids de la première livraison, où il était indispensable de posséder cette arme si l’on voulait entrer dans une escouade. S’il est vrai qu’aujourd’hui c’est déjà La vérité comme un lance-roquettes exotique, le retour de Gjallarhon serait source de joie au sein de la communauté de destin.

Pigeon du chaos

Nous ne pouvions pas oublier les pistolets, un type d’arme qui au sein de la franchise a toujours joué un grand rôle. Il fût un temps destin dans lequel Bungie il a décidé de retirer les munitions initiales des armes à énergie à l’exception des pistolets. C’est à ce moment-là que Pigeon du chaos est devenu un véritable casse-tête pour les joueurs compétitifs. Sa cadence de tir en faisait une arme obligatoire, surtout dans les Preuve d’Osiris, et son retour à Destin 2 pourrait apporter un nouvel âge d’or aux armes à feu en tant qu’armes avec lesquelles compter, surtout si les vétérans aiment Dernier espoir ils finiront par se reposer dans le Entrepôt de contenu.

Synthèse d’arc long Y-09

Avant toi, le prévenant Le meilleur fusil de précision de Destiny, une arme que tous les joueurs compétitifs ont appris à utiliser et à combiner avec certaines des autres armes présentes dans cet article. Avec l’inévitable adieu à Révocateur de Destin 2, un bon substitut serait le retour de Synthèse d’arc long, une arme qui présentait des avantages mortels dans les duels à longue portée, principalement en raison d’un judas qui rendait le ciblage beaucoup plus facile et facilitait la visée rapide en fonction des situations dans un jeu.

Télécommande universelle

Non, nous avons oublié les fusils de chasse, c’est juste que nous avons un assez grand respect pour eux, surtout Télécommande universelle, un fusil de chasse exotique qui a fait trembler les ennemis des épreuves d’Osiris. Pour faire une comparaison avec des armes plus actuelles, Télécommande universelle était l’équivalent de ce que c’est aujourd’hui Carabine, un fusil de chasse à longue portée lors de la visée et qui a une létalité qui inciterait les ennemis à repenser le combat rapproché. De plus, il aurait également son utilité dans l’aspect PvE du titre multijoueur de Bungie, car son impact élevé serait mortel dans certaines agressions et occasions.

Perdition aveugle

Nous avons laissé pour la fin un fusil à impulsions dont le plus vétéran de la franchise se souviendra bien, puisqu’il s’agit de Perdition aveugle, une arme qui ne pouvait être obtenue qu’en Les procès d’Osiris, notamment dans sa version Expert. Les fusils à impulsion sont un peu en duvet Destin 2 raison pour laquelle le retour de ce vétéran pourrait une nouvelle fois inciter à son utilisation, notamment grâce à son cadence de tir élevée et impact élevé, une combinaison d’avantages qui font du combat à distance une torture pour le rival. De plus, avec Noix de coco Comme Perk fait bouger le viseur du rival lorsqu’il reçoit des tirs, les duels pourraient presque toujours tomber de notre côté.

La vérité c’est que la liste pourrait continuer jusqu’à ce que nous rejoignions une éternelle rangée d’armes qui pourrait revenir en novembre, mais ce sont ceux qui, pour certaines raisons ou pour d’autres, se souviennent de la tranche précédente. Dans le forums officiels de bungie Le débat sur les armes à restituer s’ouvre déjà, de nombreux joueurs répétant certaines de celles que nous avons mentionnées dans cet article et d’autres exigeant le retour d’autres armes moins connues mais qui ont joué un rôle majeur dans leurs jeux. Il faudra attendre les prochaines semaines pour connaître les plans officiels de l’entreprise dans la gestion du Content Warehouse.

Nous vous rappelons que Destin 2 il est disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC et Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour PlayStation 5 et Xbox Series X.

