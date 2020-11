Destiny 2 présente un aperçu épique du nouveau raid

Hier, le pistolet de départ a été tiré sur le Saison de chasse, la nouvelle saison de Destin 2 qui accompagne le lancement de Au-delà de la lumière, une nouvelle extension que nous avons récemment pu jouer et analyser en profondeur. Mais sans aucun doute l’un des événements les plus attendus de cette nouvelle étape du titre multijoueur de Bungie C’est l’arrivée de la nouvelle incursion, qui arrivera samedi prochain 21 novembre et dont nous avons pu voir un premier aperçu.

La chaîne officielle de Youtube de Destin 2 a été le lieu choisi pour la publication d’une vidéo dans laquelle l’accent est mis sur la course pour que les membres de la communauté soient les premiers pour terminer un nouveau raid. Ce sont de nombreuses heures nerveuses pendant lesquelles les chanceux peuvent obtenir des récompenses juteuses et exclusives, en plus de la reconnaissance d’être la première équipe à résoudre toutes les énigmes habituelles d’un raid. Il a également été possible de confirmer le nom officiel du raid, ce qui sera Crypte de la pierre profonde.

Dans la vidéo, nous avons à peine pu observer les détails pertinents liés à l’incursion, au-delà du fait que logiquement sera développé en Europe et aura une utilisation importante de Stasis. Sinon, de Bungie tout ce qui concerne la mécanique ou les ennemis a été conservé avec une discrétion totale dans le mode de jeu PvE, donc ce sera sûrement plein de surprises pour tous les joueurs. D’ici là, assurez-vous d’atteindre le niveau de puissance maximum possible et planifiez vos horaires avec votre équipe. Serez-vous le premier au monde?

Nous vous rappelons que Destin 2 est disponible à PlayStation 4, Xbox One, PC Oui Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour Playstation 5 Oui Xbox série x.

