Destiny 2: Où est Xur le 4 septembre 2020

Xur aime se frayer un chemin dans le système solaire et se retrouver dans différents domaines en vendant ses objets choisis au hasard. Chaque semaine, vous le trouverez dans un endroit différent, donc la question sera toujours … où est Xur aujourd’hui? Eh bien, nous aurons son emplacement exact pour vous dès qu’il apparaîtra, car il peut être assez difficile à trouver parfois. Sa sélection d’objets tourne chaque semaine, ce qui vous donnera une chance d’obtenir des armures exotiques rares, des engrammes et des armes dans D2 que vous pourriez normalement avoir du mal à trouver.

Xur est actuellement introuvable pour la réinitialisation du 3 septembre 2020! Il arrivera sur la carte à 10h PT exactement à l’un des cinq endroits différents. Il était au The Rig on Titan la semaine dernière, vous pouvez donc vous attendre à le trouver ailleurs le 3. Gardez cette page ouverte, car nous mettons à jour son emplacement au moment même où il apparaît sur la carte!

Que vend Xur aujourd’hui?

Si vous cherchez à faire des achats, voici un aperçu de ce que Xur a dans son inventaire cette semaine:

L’inventaire actuel est inconnu!

Inventaire précédent de Xur

Voici un aperçu de ce que Xur vendait la semaine dernière!

Sunshot (29 éclats légendaires – Canon à main d’énergie – “Impossible de dépasser le lever du soleil.” – Liu Feng)

(29 éclats légendaires – Canon à main d’énergie – “Impossible de dépasser le lever du soleil.” – Liu Feng) Contraverse Hold (23 Éclats légendaires – Warlock Gauntlets – “Rien n’est gratuit. Je le sais. Par conséquent, il le sait aussi. Si nos places étaient échangées, il ferait de même.” —Tomek I)

(23 Éclats légendaires – Warlock Gauntlets – “Rien n’est gratuit. Je le sais. Par conséquent, il le sait aussi. Si nos places étaient échangées, il ferait de même.” —Tomek I) Gilet Gwisin (23 fragments légendaires – Coffre de chasseur – Le voyageur m’a rappelé. M’a dit que mon travail de ce côté n’était pas encore terminé. “—Seong-Do Whiteclaw)

(23 fragments légendaires – Coffre de chasseur – Le voyageur m’a rappelé. M’a dit que mon travail de ce côté n’était pas encore terminé. “—Seong-Do Whiteclaw) Actium War Rig (23 fragments légendaires – Coffre de titan – Solution de résolution de conflit n ° 3479: laissez-les reposer là où ils peuvent tomber.)

(23 fragments légendaires – Coffre de titan – Solution de résolution de conflit n ° 3479: laissez-les reposer là où ils peuvent tomber.) Cinq des épées (Active les modificateurs dans les grèves de Nightfall. Des modificateurs plus difficiles appliquent des multiplicateurs de score plus importants.)

Qui est Xur?

Xur est un agent des neuf, qui apparaît au hasard à divers endroits du système solaire. Il a un inventaire rotatif d’armures exotiques de toutes les différentes classes, qui peuvent être achetées pour des éclats légendaires. Il proposera également chaque semaine One Fated ou Exotic Engram qui peut être acheté pour 97 fragments légendaires! Il se présente tous les vendredis à 10h PT après la réinitialisation, et restera trois jours au total jusqu’à la réinitialisation du mardi!

Lieux – General Xur

Xur sera généralement toujours trouvé à l’un des cinq endroits, qui sont les suivants: Winding Cove sur EDZ, Barge on Watcher’s Grave à Nessus, Giant’s Scar sur IO, The RIG on Titan et le Hangar at The Tower, qui est le réseau social général. hub de rassemblement.