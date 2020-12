Destiny 2: Où est Xur le 11 décembre 2020

Xur voyage dans la galaxie et a tendance à atterrir dans une zone différente chaque semaine où il vendra des exotiques aléatoires. Chaque semaine, vous le trouverez dans un nouveau domaine, donc la question sera toujours … où est Xur aujourd’hui? Eh bien, nous aurons la zone exacte dans laquelle vous pouvez le trouver dès qu’il apparaîtra, car il peut parfois être assez difficile à localiser. Sa sélection d’objets tourne, ce qui vous donnera une chance d’obtenir des armures exotiques rares, des engrammes et des armes auxquels vous n’auriez normalement pas accès en D2.

L’emplacement de Xur pour le 11 décembre 2020 est actuellement inconnu pour le moment. Nous serons ici pour mettre à jour ce message dès qu’il atterrira à 9h PT. Il était situé à Winding Cove sur l’EDZ la semaine dernière, alors attendez-vous à ce qu’il se présente ailleurs. Gardez ce message ouvert, car nous le mettrons à jour aussi vite que possible!

Que vend Xur aujourd’hui?

L’inventaire de Xur pour le 11 décembre 2020 est inconnu pour le moment. Nous aurons une liste de ce qu’il a disponible dès la mise à jour du jeu demain à 9h PT.

Inventaire précédent de Xur

La bobine Wardcliff (29 Éclats légendaires – Lance-roquettes – Ingéniosité. Désespoir. Un prototype aléatoire d’une puissance terrible. Tels étaient les facteurs en jeu dans l’incident de Wardcliff.)

(29 Éclats légendaires – Lance-roquettes – Ingéniosité. Désespoir. Un prototype aléatoire d’une puissance terrible. Tels étaient les facteurs en jeu dans l’incident de Wardcliff.) Forfait graviton (23 Éclats légendaires – Casque de chasseur – « Peu importe à quel point vous êtes bon – vous restez trop longtemps là-bas, vous ne revenez pas. Pas de la même manière que vous êtes parti, de toute façon. »

(23 Éclats légendaires – Casque de chasseur – « Peu importe à quel point vous êtes bon – vous restez trop longtemps là-bas, vous ne revenez pas. Pas de la même manière que vous êtes parti, de toute façon. » Remparts de Citan (23 fragments légendaires – Titan Gauntlets – « Laissez-les essayer de percer. » – Lord Citan)

(23 fragments légendaires – Titan Gauntlets – « Laissez-les essayer de percer. » – Lord Citan) Le front de Verity (23 fragments légendaires – Casque de démoniste – « La Ruche ne voit pas comment nous voyons. Ils regardent au-delà, dans l’infini. Dans l’obscurité. »

(23 fragments légendaires – Casque de démoniste – « La Ruche ne voit pas comment nous voyons. Ils regardent au-delà, dans l’infini. Dans l’obscurité. » Xénologie (Des progrès supplémentaires sont accordés pour des activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan.)

Qui est Xur?

Xur est un agent des neuf, qui apparaît au hasard à divers endroits du système solaire. Il a un inventaire rotatif d’armures exotiques de toutes les différentes classes, qui peuvent être achetées pour des éclats légendaires. Il proposera également chaque semaine One Fated ou Exotic Engram qui peut être acheté pour 97 fragments légendaires! Il se présente tous les vendredis à 9 heures du matin après la réinitialisation et restera trois jours au total jusqu’à la réinitialisation du mardi!

Lieux – General Xur

Xur sera généralement toujours trouvé à l’un des cinq endroits, qui sont les suivants: Winding Cove sur EDZ, Barge ou dans un arbre sur Watcher’s Grave à Nessus, Giant’s Scar sur IO, The RIG sur Titan et le Hangar at The Tower qui est le centre de rassemblement social général.