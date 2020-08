Destiny 2 montre ses nouvelles sous-classes “ Stasis ” pour Beyond the Light

Destin 2 est l’un des rois du jeu multijoueur depuis des années, et c’est dans cette logique qu’à l’époque depuis Bungie ont pu annoncer une grande variété de nouvelles extensions qui arriveront dans les prochaines années. Maintenant, nous constatons que le titre a été montré dans le Soirée d’ouverture de la Gamescom 2020 en direct de la main de ce qui sera son expansion la plus proche: «Au-delà de la lumière».

Bande-annonce de Destiny 2 avec les sous-classes Beyond the Light

Ensuite, nous vous laissons avec Bande-annonce Destiny 2 montrant les capacités des nouvelles sous-classes ‘Stasis’:

C’est ainsi qu’il se décrit Bungie cette nouvelle source d’énergie dans Destiny 2: “Le pouvoir prend une nouvelle forme et donne lieu à trois sous-classes différentes: Shadebinders, Revenants et Behemoths. Les Gardiens enfileront la Stasis alors qu’ils entament un nouveau voyage dangereux. Un voyage qui vous mènera vers une nouvelle destination à la recherche de l’empire sombre et des secrets piégés dans le temps. Des secrets qui révéleront un nouveau pouvoir au-delà de toute compréhension possible – Beyond the Light“.

En fin de compte, nous nous souviendrons que Beyond the Light ne nous laissera pas seulement de nouvelles sous-classes jouables pour Destiny 2, mais aura également une nouvelle zone de patrouille en Europe, en plus d’un nouvel événement pour six personnes sur lequel peu d’informations officielles sont disponibles pour le moment. Un endroit bien connu des vétérans de la franchise reviendra comme zone visitable, et c’est qu’avec l’Europe le cosmodrome reviendra aussi, bien que depuis Bungie Ils ont confirmé qu’au lancement, il n’aura pas la taille réelle qu’il avait dans la tranche précédente.

Beyond the Light sera disponible pour les joueurs de Destiny 2 pendant la 22 septembre 2020.

