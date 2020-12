Destiny 2: la réinitialisation hebdomadaire le 12/08 comprend Inverted Spire Nightfall et d’autres activités

Chaque semaine, les joueurs avides du jeu Destiny 2 attendent avec impatience la réinitialisation hebdomadaire mardi. Cette réinitialisation s’accompagne d’une foule de nouvelles activités et événements de rotation, en plus de la chose la plus importante – réinitialiser les chances de butin.

Cette semaine, les joueurs ont encore le temps avant mardi prochain de participer à ce week-end et de terminer la multitude d’activités de rotation. N’oubliez pas que pour que votre personnage atteigne son niveau de lumière maximal, il est préférable d’essayer de réclamer autant de récompenses d’équipement puissantes et de pointe que vous pouvez chaque semaine.

Pour commencer, les joueurs peuvent entreprendre la Nightfall the Inverted Spire cette semaine pour avoir une chance d’obtenir une pléthore de récompenses. Trichromatica, une coquille fantôme exclusive, ne peut être obtenue que pendant cette nuit, donc si vous ne l’avez pas, c’est le moment de broyer. Sinon, les joueurs peuvent gagner de l’équipement puissant en complétant trois séries de Nightfall et Pinnacle Gear en gagnant un score de 100000 ou plus.

Gagner ce score élevé signifie que vous devez effectuer des exécutions de difficulté plus élevées de l’activité puisque tous les modificateurs de Nightfall sont maintenant corrigés. Voici une liste complète des modificateurs pour chaque niveau de difficulté:

« Expert:

Terre brûlée: les ennemis lancent des grenades beaucoup plus souvent.

Héros:

Tous les modificateurs précédents

Champions: Unstoppable: Ce mode contient Unstoppable Champions, qui ne peut pas être arrêté sans un mod Unstoppable.

Champions: Barrier: Ce mode contient Barrier Champions, qui ne peut pas être arrêté sans un mod Anti-Barrier.

Champions: Cabal: Ce mode contient à la fois des champions Barrier et Unstoppable, qui ne peuvent pas être arrêtés sans un mod Anti-Barrier ou Unstoppable, respectivement.

Modificateurs de héros: boucliers supplémentaires

Algorithme modulaire: Arc entrant et dégâts environnementaux augmentés.

Légende:

Tous les modificateurs précédents

Équipement verrouillé: vous ne pourrez plus changer votre équipement après le début de cette activité.

Match Game: les boucliers ennemis sont très résistants à tous les dégâts élémentaires inégalés.

Modificateurs de légende: chargement verrouillé, jeu de match et boucliers supplémentaires

Maître

Tous les modificateurs précédents

Attrition: la régénération est grandement diminuée. Vaincre des ennemis peut créer des puits de lumière.

Modificateurs principaux: Champions: Mob & Locked Loadout & Match Game & Extra Shields

Champions: Mob: ce mode contient des champions supplémentaires. »

Il existe également deux catégories d’activités Legacy à réaliser sur la Lune ou dans la Cité des rêves. En commençant par la Lune, le Cauchemar errant est le Cauchemar de Jaxx, Griffe de Xivu Arath et peut être situé dans la Bouche de l’Enfer. De plus, le gardien du trésor est dans la ligne d’Archer cette semaine.

À la Dreaming City, Petra se trouve à The Strand et propose actuellement la mission hebdomadaire Broken Courier. Le défi de l’ascendant est l’Agonarch Abyss et commence par se diriger vers la baie des souhaits noyés. Enfin, les ennemis du mépris remplissent le puits aveugle de fléaux Sikariis et Varkuuriis disponibles pour combattre.

Cela résume les dernières nouvelles et informations sur la réinitialisation hebdomadaire de Destiny 2. N’oubliez pas de revenir ici la semaine prochaine pour savoir où obtenir le meilleur butin et pour l’inventaire de Xur tous les vendredis.