Destiny 2: Emplacement et inventaire de Xur pour le week-end du 11 décembre – Arc exotique Trinity Ghoul à vendre

Outre la réinitialisation hebdomadaire, une autre activité que les joueurs attendent avec impatience dans Destiny 2 est le retour de Xur. L’étrange créature et soi-disant Agent des Neuf rend visite chaque semaine à de bons petits gardiens avec une foule d’articles exotiques à vendre.

Cette semaine, Xur se trouve chez lui dans la tour. Rendez-vous dans la zone Hanger pour le trouver. Outre la foule habituelle d’exotiques, il porte également un objet appelé Engramme Destiné pour le prix de 97 éclats légendaires. Cet objet en vaut la peine, cependant, car il garantit une goutte d’un exotique que vous ne possédez pas s’il en reste.

Ce week-end dans Destiny 2, vous pouvez trouver Xur dans la tour. Inventaire: Trinity Ghoul, Gwisin Vest, Armamentarium, Vesper of Radius. # Destiny2 #Xur #Emplacementhttps://t.co/5x8JZDhd8X – Xûr (@ XurDestiny2) 11 décembre 2020

En commençant par l’arme, cette semaine, Xur vend l’arc exotique Trinity Ghoul. Cette arme a deux avantages intrinsèques, appelés Lightning Rod et Split Electron. Combiné, cet arc a des attaques de précision qui confèrent au prochain tir des capacités de foudre en chaîne, et tire également une flèche qui se divise lorsqu’elle est relâchée.

Cet arc est juste moyen avec les avantages énumérés ci-dessus, mais brille vraiment lorsqu’il est combiné avec le catalyseur qui a été libéré pendant la saison des arrivées. En tant que tel, cela vaut vraiment le temps et l’effort d’acheter cette semaine et de retrouver le catalyseur pendant le jeu plus tard.

Passons maintenant aux pièces d’armure, les chasseurs de cette semaine ont sans doute le meilleur choix avec la pièce d’armure de poitrine Gwisin Vest. Cette pièce de poitrine (bien qu’elle soit très esthétique) est également un incontournable pour ceux qui préfèrent le Spectral Blades Super. L’avantage Assassin itinérant se lit comme suit: «Chaque lame spectrale que vous tuez avant d’entrer dans la furtivité restaurera davantage votre super énergie.»

Les sorciers ont la possibilité d’acheter le coffre exotique Vesper of Radius cette semaine. L’idée derrière cet exotique est solide en ce sens qu’elle vise à transformer vos failles en quelque chose de mortel pour les ennemis. L’avantage Planetary Torrent envoie une onde de choc d’arc chaque fois que vous placez votre faille. Malheureusement, l’exotique n’est toujours pas si génial même en PvE et est largement surclassé par d’autres pièces améliorant les failles.

Enfin cette semaine, Xur propose le coffre de l’Armamentarium pour les Titans. L’avantage And Another Thing donne simplement à votre tuteur une charge de grenade supplémentaire. Pas de fioritures ici, mais combiné avec certaines des options de grenades les plus puissantes, cela peut être un exotique utile et polyvalent. Cependant, il est surclassé par d’autres options pour la classe dans des situations spécifiques.

Xur revient chaque semaine avec une foule de nouveaux objets à collectionner. En tant que tel, assurez-vous de revenir ici pour obtenir des informations sur l’inventaire de Xur et les dernières nouvelles de Destiny 2.