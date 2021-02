Destiny 2 continue de bouger avec la saison de la bande-annonce choisie

Nous pouvons difficilement contenir notre excitation, il est temps pour une autre saison de Destiny 2. Une autre série de contenu qui ne diffère guère des dernières offres. Sauf pour cette fois, la Cabale est de retour. Encore? Arrêtons d’être des abatteurs de debbie et concentrons-nous sur ce que Season of the Chosen a à offrir car elle commence la semaine prochaine le 9 février 2021. La bande-annonce ci-dessus semble être l’endroit idéal pour commencer.

Bungie met en évidence de nouvelles forces de la Cabale contre lesquelles opposer votre Fireteam, une nouvelle grève, un autre arc exotique nommé Draw Some Fire et des frappes classiques du cosmodrome qui font leur retour. Il y aura également le pass saisonnier habituel pour se classer et gagner des récompenses. Pour être parfaitement honnête, nous ne jouons pas à Destiny 2 depuis longtemps maintenant, nous sommes donc au stade où tout cela n’a pas beaucoup de sens pour nous. Season of the Chosen ressemble à plus de Destiny 2, ce qui satisfera et frustrera probablement sa base de fans inconditionnels. Nous vous rattraperons lorsque les YouTubers publieront leurs réflexions plus tard.