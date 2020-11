Destiny 2 confirme les notes de mise à jour pour Beyond the Light

Mardi prochain viendra Au-delà de la lumière, l’expansion nouvelle et attendue de Destin 2 ce qui signifiera le retour d’un zone emblématique de la tranche précédente de la franchise multijoueur de Bungie, en plus d’incorporer un nouvelle sous-classe basé sur l’obscurité qui recevra le nom d’Éstasis. Au cours des dernières semaines, nous avons appris des nouvelles qui arriveront à partir du 10 novembre prochain, mais c’est maintenant Bungie a publié le nouvelles notes de mise à jour pour expliquer certains changements à venir dans Destiny 2.

Comme d’habitude, la newsletter hebdomadaire publiée dans le Web officiel de l’étude a permis de mettre au point certaines corrections et améliorations qui viendront avec la mise en œuvre de Destiny 2 version 3.0.0.1. Parmi ces changements, nous pouvons souligner les éléments suivants:

Creuset: Augmentation du niveau de puissance requis pour Les procès d’Osiris jusqu’à 1210, en plus d’ajouter des récompenses de niveau Expert au coffre Flawless Pass.

Augmentation du niveau de puissance requis pour Les procès d’Osiris jusqu’à 1210, en plus d’ajouter des récompenses de niveau Expert au coffre Flawless Pass. Plans: Des barrières physiques ont été ajoutées dans certaines zones situées en dehors des limites de l’Autel de la Flamme, de l’Exode Bleu et de la Caldera.

Des barrières physiques ont été ajoutées dans certaines zones situées en dehors des limites de l’Autel de la Flamme, de l’Exode Bleu et de la Caldera. Ajout de la fonction de basculer entre les sous-classes claires et sombres depuis l’écran des personnages .

. Niveau de puissance maximum augmenté de Bois de cerf jusqu’en 1310.

jusqu’en 1310. Il a augmenté en quelques secondes le Le temps de récupération de compétence Esquiver les chasseurs .

en quelques secondes le de compétence . Tous les modificateurs anti-champions sont passés à l’armure et n’occupe plus un emplacement de mod d’arme.

D’autre part, Bungie voulait adresser « les amateurs de collection qui parlent de la disparition imminente des coupons de nouilles expirés de leurs inventaires. On sait que ça te dérange un peu« L’étude explique que »C’est l’une des conséquences de nos systèmes de nettoyage d’inventaire et de nos tâches de maintenance générale« , et pour compenser, ils ont mis à la disposition de tous les utilisateurs un fond d’écran haute définition que vous pouvez télécharger ci-dessous lien.

Nous vous rappelons que Destin 2 est disponible à PlayStation 4, Xbox One, PC Oui Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour Playstation 5 Oui Xbox série x.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂