Destiny 2: Comment obtenir le fusil de chasse exotique Duality

Le 10 novembre, la nouvelle extension de Destin 2, Le attendu Au-delà de la lumière, qui a été chargé de nouveaux contenus tels que de nouveaux emplacements, de nouvelles agressions et de nouveaux équipement exotique. En ce qui concerne ce dernier, de nombreux joueurs tentent de se procurer toutes les nouvelles pièces exotiques depuis plusieurs jours, une tâche courante lorsqu’une nouvelle extension est sortie, et ici nous allons vous montrer rapidement comment vous pouvez obtenir le nouveau fusil de chasse exotique, Dualité, qui sera sûrement mortel dans Crucible.

Détenteurs du Season Pass

Oui, comme d’habitude dans Bungie, vous n’aurez besoin de rien de plus que d’acquérir le Season Pass de cette extension pour avoir immédiatement ce nouveau fusil de chasse. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que contrairement à ce qui s’est passé avec Shadowkeep, le fait d’acquérir l’extension ne signifie pas avoir le Season Pass, comme il l’a récemment expliqué Bungie dans son page Web. Donc, si tu veux profiter Dualité à partir du moment où vous démarrez la campagne Au-delà de la lumière, vous devrez acheter le pass pour le Saison de chasse.

Il faut ajouter qu’en plus de la récompense susmentionnée, c’est toujours une bonne idée d’obtenir le Season Pass si vous prévoyez de jouer en continu à Destin 2, car à l’intérieur, nous pouvons obtenir de l’équipement, accéder à de nouvelles missions saisonnières et nous assurer matériaux excédentaires pour le reste de la saison.

Sans avoir le Season Pass

Si, au contraire, vous avez décidé que vous ne souhaitez pas acquérir le Season Pass auprès de Au-delà de la lumière, vous avez encore des options pour acquérir ce nouveau fusil de chasse exotique. Comme d’habitude dans les versions récentes, Bungie propose des récompenses gratuites dans le Pass, et cela inclut Dualité, qui peut être obtenu en atteignant le niveau 50 dans la version gratuite du Season Pass. Pour cela, il faudra acquérir beaucoup d’expérience en cours de route, même si vous n’avez pas à vous inquiéter excessivement car en Destin 2 il y a plein d’activités pour élever rapidement notre niveau. Maintenant quoi se produit si nous voulons l’obtenir une fois la saison en cours terminée et que nous ne pouvons pas échanger le Pass?

Obtenez-le après la saison de chasse

Il est possible que lorsque vous lisez ce guide La saison de la chasse n’est plus disponible et les utilisateurs de Destin 2 sont immergés dans d’autres tâches. Si tel est le cas, ne vous inquiétez pas car il est toujours possible d’acquérir Dualité grâce à l’un des nouveaux magasins qui ont été introduits à La Torre. Plus précisément, nous pouvons récupérer les armes des saisons passées grâce au Monument aux lumières perdues, où en échange d’une bonne quantité de matériaux, nous pouvons facilement obtenir des armes qui ne sont plus disponibles. Bien sûr, utilisez-le à bon escient car la demande de matériaux est si élevée que vous resterez probablement à zéro dans plusieurs sections.

Souviens-toi que Dualité C’est un après fusil de chasse, donc en mode Crucible, il peut être très mortel entre de bonnes mains. De plus, tirer depuis la hanche et sans viser peut également être une arme exotique à prendre en compte dans les activités PvE telles que les assauts ou les occasions, donc il est conseillé de l’obtenir le plus tôt possible afin de terminer les activités avec moins de problèmes que d’habitude.

Nous vous rappelons que Destin 2 est disponible à PlayStation 4, Xbox One, PC Oui Stades, en plus d’avoir confirmé sa présence dans la prochaine génération de consoles avec des versions améliorées pour Playstation 5 Oui Xbox série x.

